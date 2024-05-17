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Сервис проверки графика отключения горячей воды в Москве снова заработал - РИА Новости, 17.05.2024
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15:27 17.05.2024
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Сервис проверки графика отключения горячей воды в Москве снова заработал
Сервис проверки графика отключения горячей воды в Москве снова заработал - РИА Новости, 17.05.2024
Сервис проверки графика отключения горячей воды в Москве снова заработал
Актуализированный информационный сервис для проверки графика отключения горячей воды заработал на сайте мэра и правительства Москвы, сообщается на столичном... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:27
2024-05-17T15:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
жкх
теплоснабжение
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Актуализированный информационный сервис для проверки графика отключения горячей воды заработал на сайте мэра и правительства Москвы, сообщается на столичном портале. "На портале mos.ru заработал актуализированный информационный онлайн-сервис, с помощью которого москвичи могут узнать, когда в их домах не будет горячей воды. Временные отключения связаны с проведением летних профилактических работ на системах теплоснабжения", - говорится в сообщении. Ранее из-за холодной погоды в столице график отключений горячей воды скорректировали в связи с переносом начала профилактических работ с 14 на 20 мая.
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москва, жкх, теплоснабжение
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ЖКХ, Теплоснабжение

Сервис проверки графика отключения горячей воды в Москве снова заработал

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Актуализированный информационный сервис для проверки графика отключения горячей воды заработал на сайте мэра и правительства Москвы, сообщается на столичном портале.
"На портале mos.ru заработал актуализированный информационный онлайн-сервис, с помощью которого москвичи могут узнать, когда в их домах не будет горячей воды. Временные отключения связаны с проведением летних профилактических работ на системах теплоснабжения", - говорится в сообщении.
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Ранее из-за холодной погоды в столице график отключений горячей воды скорректировали в связи с переносом начала профилактических работ с 14 на 20 мая.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЖКХТеплоснабжение
 
 
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