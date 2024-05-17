https://ria.ru/20240517/servis-1946695704.html

Сервис проверки графика отключения горячей воды в Москве снова заработал

Сервис проверки графика отключения горячей воды в Москве снова заработал - РИА Новости, 17.05.2024

Сервис проверки графика отключения горячей воды в Москве снова заработал

Актуализированный информационный сервис для проверки графика отключения горячей воды заработал на сайте мэра и правительства Москвы, сообщается на столичном... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:27

2024-05-17T15:27

2024-05-17T15:27

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москва

жкх

теплоснабжение

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Актуализированный информационный сервис для проверки графика отключения горячей воды заработал на сайте мэра и правительства Москвы, сообщается на столичном портале. "На портале mos.ru заработал актуализированный информационный онлайн-сервис, с помощью которого москвичи могут узнать, когда в их домах не будет горячей воды. Временные отключения связаны с проведением летних профилактических работ на системах теплоснабжения", - говорится в сообщении. Ранее из-за холодной погоды в столице график отключений горячей воды скорректировали в связи с переносом начала профилактических работ с 14 на 20 мая.

https://ria.ru/20240517/moskva-1946695238.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, жкх, теплоснабжение