https://ria.ru/20240517/servis-1946695704.html
Сервис проверки графика отключения горячей воды в Москве снова заработал
Сервис проверки графика отключения горячей воды в Москве снова заработал - РИА Новости, 17.05.2024
Сервис проверки графика отключения горячей воды в Москве снова заработал
Актуализированный информационный сервис для проверки графика отключения горячей воды заработал на сайте мэра и правительства Москвы, сообщается на столичном... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:27
2024-05-17T15:27
2024-05-17T15:27
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Актуализированный информационный сервис для проверки графика отключения горячей воды заработал на сайте мэра и правительства Москвы, сообщается на столичном портале. "На портале mos.ru заработал актуализированный информационный онлайн-сервис, с помощью которого москвичи могут узнать, когда в их домах не будет горячей воды. Временные отключения связаны с проведением летних профилактических работ на системах теплоснабжения", - говорится в сообщении. Ранее из-за холодной погоды в столице график отключений горячей воды скорректировали в связи с переносом начала профилактических работ с 14 на 20 мая.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, жкх, теплоснабжение
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ЖКХ, Теплоснабжение
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Актуализированный информационный сервис для проверки графика отключения горячей воды заработал на сайте мэра и правительства Москвы, сообщается на столичном портале.
"На портале mos.ru заработал актуализированный информационный онлайн-сервис, с помощью которого москвичи могут узнать, когда в их домах не будет горячей воды. Временные отключения связаны с проведением летних профилактических работ на системах теплоснабжения", - говорится в сообщении.
Ранее из-за холодной погоды в столице график отключений горячей воды скорректировали в связи с переносом начала профилактических работ с 14 на 20 мая.