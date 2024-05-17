https://ria.ru/20240517/sapery-1946570536.html

Военные инженеры продолжают разминирование освобожденных территорий

Военные инженеры продолжают разминирование освобожденных территорий - РИА Новости, 17.05.2024

Военные инженеры продолжают разминирование освобожденных территорий

Военные инженеры группировки войск "Центр" продолжают разминирование освобожденных территорий на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T05:08

2024-05-17T05:08

2024-05-17T05:08

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ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Военные инженеры группировки войск "Центр" продолжают разминирование освобожденных территорий на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" ежедневно проводят разминирование городских районов и участков дорог освобожденных территорий от взрывоопасных предметов на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что специалисты проводят инженерную разведку кварталов, осматривают придомовые участки и укрепрайоны, оставленные ВСУ. "За время боевой работы бойцам приходилось обезвреживать различные виды установленных мин советского образца, а также неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов, мин иностранного производства", - дополнили в МО РФ.

https://ria.ru/20240517/iskander-1946569811.html

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