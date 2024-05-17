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Военные инженеры продолжают разминирование освобожденных территорий - РИА Новости, 17.05.2024
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Военные инженеры продолжают разминирование освобожденных территорий
Военные инженеры продолжают разминирование освобожденных территорий - РИА Новости, 17.05.2024
Военные инженеры продолжают разминирование освобожденных территорий
Военные инженеры группировки войск "Центр" продолжают разминирование освобожденных территорий на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T05:08
2024-05-17T05:08
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безопасность
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ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Военные инженеры группировки войск "Центр" продолжают разминирование освобожденных территорий на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" ежедневно проводят разминирование городских районов и участков дорог освобожденных территорий от взрывоопасных предметов на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что специалисты проводят инженерную разведку кварталов, осматривают придомовые участки и укрепрайоны, оставленные ВСУ. "За время боевой работы бойцам приходилось обезвреживать различные виды установленных мин советского образца, а также неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов, мин иностранного производства", - дополнили в МО РФ.
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россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Военные инженеры продолжают разминирование освобожденных территорий

Минобороны: инженеры "Центра" продолжают разминирование освобожденных территорий

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота инженерных подразделений ЦВО
Работа инженерных подразделений ЦВО - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа инженерных подразделений ЦВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Военные инженеры группировки войск "Центр" продолжают разминирование освобожденных территорий на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" ежедневно проводят разминирование городских районов и участков дорог освобожденных территорий от взрывоопасных предметов на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ.
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В ведомстве отметили, что специалисты проводят инженерную разведку кварталов, осматривают придомовые участки и укрепрайоны, оставленные ВСУ.
"За время боевой работы бойцам приходилось обезвреживать различные виды установленных мин советского образца, а также неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов, мин иностранного производства", - дополнили в МО РФ.
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