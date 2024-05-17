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Посольство в Финляндии связалось с задержанным за обход санкций россиянином - РИА Новости, 17.05.2024
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17:55 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/sanktsii-1946747495.html
Посольство в Финляндии связалось с задержанным за обход санкций россиянином
Посольство в Финляндии связалось с задержанным за обход санкций россиянином - РИА Новости, 17.05.2024
Посольство в Финляндии связалось с задержанным за обход санкций россиянином
Посольство России в Хельсинки связалось с задержанным в Финляндии россиянином, которого подозревают в обходе санкций ЕС против России, дипломаты рассчитывают... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:55
2024-05-17T17:55
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Посольство России в Хельсинки связалось с задержанным в Финляндии россиянином, которого подозревают в обходе санкций ЕС против России, дипломаты рассчитывают установить контакт с двумя другими задержанными по этому делу, заявили РИА Новости в дипмиссии. Трое граждан России были задержаны финской полицией 30 апреля. Как ранее сообщали финские СМИ, задержанные - два молодых человека и девушка, проходящие обучение в местном колледже. Они подозреваются в вывозе из Финляндии товаров, попадающих под действие антироссийских санкций. Суд первой инстанции 3 мая постановил заключить россиян под стражу, установив срок выдвижения обвинений до 16 августа текущего года. Процесс проходил за закрытыми дверями, подробности дела не разглашаются. "Посольство получило официальное уведомление о задержании россиян, личности всех троих были подтверждены полицией. 16 мая нашим консульским сотрудникам была предоставлена возможность связаться с одним из арестованных по телефону. В ходе разговора никаких жалоб и пожеланий высказано не было", - заявили в посольстве. Дипмиссия продолжает работать с финскими властями по этому вопросу. "Рассчитываем, что сможем установить контакт с двумя другими задержанными в ближайшее время. Принимаем необходимые меры для защиты их прав и законных интересов, поддерживаем контакт с родственниками", - рассказали в диппредставительстве.
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в мире, россия, финляндия, хельсинки, евросоюз
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Евросоюз
Посольство в Финляндии связалось с задержанным за обход санкций россиянином

Посольство в Финляндии связалось с россиянином, задержанным за обход санкций ЕС

© Фото : Посольство Российской Федерации в ФинляндииЗдание посольства Российской Федерации в Финляндии
Здание посольства Российской Федерации в Финляндии - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : Посольство Российской Федерации в Финляндии
Здание посольства Российской Федерации в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Посольство России в Хельсинки связалось с задержанным в Финляндии россиянином, которого подозревают в обходе санкций ЕС против России, дипломаты рассчитывают установить контакт с двумя другими задержанными по этому делу, заявили РИА Новости в дипмиссии.
Трое граждан России были задержаны финской полицией 30 апреля. Как ранее сообщали финские СМИ, задержанные - два молодых человека и девушка, проходящие обучение в местном колледже. Они подозреваются в вывозе из Финляндии товаров, попадающих под действие антироссийских санкций. Суд первой инстанции 3 мая постановил заключить россиян под стражу, установив срок выдвижения обвинений до 16 августа текущего года. Процесс проходил за закрытыми дверями, подробности дела не разглашаются.
"Посольство получило официальное уведомление о задержании россиян, личности всех троих были подтверждены полицией. 16 мая нашим консульским сотрудникам была предоставлена возможность связаться с одним из арестованных по телефону. В ходе разговора никаких жалоб и пожеланий высказано не было", - заявили в посольстве.
Дипмиссия продолжает работать с финскими властями по этому вопросу.
"Рассчитываем, что сможем установить контакт с двумя другими задержанными в ближайшее время. Принимаем необходимые меры для защиты их прав и законных интересов, поддерживаем контакт с родственниками", - рассказали в диппредставительстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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