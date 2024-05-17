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Британия расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 17.05.2024
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14:22 17.05.2024 (обновлено: 14:25 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/sanktsii-1946678217.html
Британия расширила антироссийский санкционный список
Британия расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 17.05.2024
Британия расширила антироссийский санкционный список
Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него "Восточную стивидорную компанию", говорится в документе, опубликованном в пятницу на... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:22
2024-05-17T14:25
россия
великобритания
сша
владимир путин
восточная стивидорная компания
в мире
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него "Восточную стивидорную компанию", говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. "Следующее наименование было добавлено в единый (санкционный – ред.) список и теперь подлежит заморозке активов и санкциям в отношении трастовых услуг: общество с ограниченной ответственностью "Восточная стивидорная компания", - сказано там. "Восточная стивидорная компания" входит в "Глобал Портс". Причинами введения ограничительных мер указывается вовлеченность "в получение выгоды от правительства России путём ведения деятельности в секторе стратегической значимости для правительства России, а именно в российском транспортном секторе". В феврале санкции против "Восточной стивидорной компании" также ввели и власти США, заявив о якобы имевшей место транспортировке боеприпасов из КНДР. Россия отрицает военные закупки в Северной Корее. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929004991.html
https://ria.ru/20240429/sanktsii-1943074789.html
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россия, великобритания, сша, владимир путин, восточная стивидорная компания, в мире
Россия, Великобритания, США, Владимир Путин, Восточная стивидорная компания, В мире
Британия расширила антироссийский санкционный список

Британия включила в антироссийские санкции "Восточную стивидорную компанию"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него "Восточную стивидорную компанию", говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства.
"Следующее наименование было добавлено в единый (санкционный – ред.) список и теперь подлежит заморозке активов и санкциям в отношении трастовых услуг: общество с ограниченной ответственностью "Восточная стивидорная компания", - сказано там.
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"Восточная стивидорная компания" входит в "Глобал Портс".
Причинами введения ограничительных мер указывается вовлеченность "в получение выгоды от правительства России путём ведения деятельности в секторе стратегической значимости для правительства России, а именно в российском транспортном секторе".
В феврале санкции против "Восточной стивидорной компании" также ввели и власти США, заявив о якобы имевшей место транспортировке боеприпасов из КНДР. Россия отрицает военные закупки в Северной Корее.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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