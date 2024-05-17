https://ria.ru/20240517/sanktsii-1946678217.html

Британия расширила антироссийский санкционный список

Британия расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 17.05.2024

Британия расширила антироссийский санкционный список

Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него "Восточную стивидорную компанию", говорится в документе, опубликованном в пятницу на... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:22

2024-05-17T14:22

2024-05-17T14:25

россия

великобритания

сша

владимир путин

восточная стивидорная компания

в мире

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него "Восточную стивидорную компанию", говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. "Следующее наименование было добавлено в единый (санкционный – ред.) список и теперь подлежит заморозке активов и санкциям в отношении трастовых услуг: общество с ограниченной ответственностью "Восточная стивидорная компания", - сказано там. "Восточная стивидорная компания" входит в "Глобал Портс". Причинами введения ограничительных мер указывается вовлеченность "в получение выгоды от правительства России путём ведения деятельности в секторе стратегической значимости для правительства России, а именно в российском транспортном секторе". В феврале санкции против "Восточной стивидорной компании" также ввели и власти США, заявив о якобы имевшей место транспортировке боеприпасов из КНДР. Россия отрицает военные закупки в Северной Корее. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929004991.html

https://ria.ru/20240429/sanktsii-1943074789.html

россия

великобритания

сша

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россия, великобритания, сша, владимир путин, восточная стивидорная компания, в мире