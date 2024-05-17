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Австралия ввела новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 17.05.2024
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08:55 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/sanktsii-1946583695.html
Австралия ввела новый пакет антироссийских санкций
Австралия ввела новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 17.05.2024
Австралия ввела новый пакет антироссийских санкций
Австралия ввела новый пакет санкций, направленных против России, снова обвинив Москву в военном сотрудничестве с Пхеньяном, заявила министр иностранных дел... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T08:55
2024-05-17T08:55
в мире
россия
австралия
пхеньян
владимир путин
александр мацегора
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Австралия ввела новый пакет санкций, направленных против России, снова обвинив Москву в военном сотрудничестве с Пхеньяном, заявила министр иностранных дел страны Пенни Вонг. "Австралия в координации с международными партнерами вводит целевые финансовые санкции еще на шесть организаций", - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте МИД Австралии. Вонг заявила, что углубление сотрудничества между КНДР и Россией "имеет серьезные последствия для безопасности Европы, Корейского полуострова и всего Индо-Тихоокеанского региона". По ее словам, Австралия продолжит работать с союзниками и партнерами, чтобы "привлечь Россию и Северную Корею к ответственности". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Что касается "военного сотрудничества" РФ и КНДР, сама Северная Корея уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о том, что она якобы поставляла России вооружения. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не заключала никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" об оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.
https://ria.ru/20240516/sanktsii-1946518157.html
https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903731640.html
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в мире, россия, австралия, пхеньян, владимир путин, александр мацегора
В мире, Россия, Австралия, Пхеньян, Владимир Путин, Александр Мацегора
Австралия ввела новый пакет антироссийских санкций

Глава МИД Пенни Вонг: Австралия ввела новые санкции против России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Австралии
Государственный флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный флаг Австралии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Австралия ввела новый пакет санкций, направленных против России, снова обвинив Москву в военном сотрудничестве с Пхеньяном, заявила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.
"Австралия в координации с международными партнерами вводит целевые финансовые санкции еще на шесть организаций", - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте МИД Австралии.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
США ввели санкции против двух россиян за "поставки оружия из КНДР"
Вчера, 19:20
Вонг заявила, что углубление сотрудничества между КНДР и Россией "имеет серьезные последствия для безопасности Европы, Корейского полуострова и всего Индо-Тихоокеанского региона". По ее словам, Австралия продолжит работать с союзниками и партнерами, чтобы "привлечь Россию и Северную Корею к ответственности".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Что касается "военного сотрудничества" РФ и КНДР, сама Северная Корея уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о том, что она якобы поставляла России вооружения. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не заключала никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" об оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.
Посол РФ в Австралии Алексей Павловский - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Отношения России и Австралии разрушены до основания, заявил посол
19 октября 2023, 03:32
 
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