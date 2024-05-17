https://ria.ru/20240517/samolety-1946809566.html

В России рассчитывают поставить 990 гражданских самолетов

В России рассчитывают поставить 990 гражданских самолетов - РИА Новости, 17.05.2024

В России рассчитывают поставить 990 гражданских самолетов

РФ в 2024-2030 годах с учетом успешной программы импортозамещения поставит перевозчикам 990 гражданских самолетов, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T22:49

2024-05-17T22:49

2024-05-17T22:49

россия

экономика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. РФ в 2024-2030 годах с учетом успешной программы импортозамещения поставит перевозчикам 990 гражданских самолетов, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального публикования нормативных актов. "С учетом успешной реализации программ импортозамещения в 2024-2030 годы предусматриваются поставки 990 самолетов для нужд гражданской авиации...", - говорится в документе.

https://ria.ru/20231113/sj100-1909161724.html

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