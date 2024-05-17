https://ria.ru/20240517/samolety-1946809566.html
В России рассчитывают поставить 990 гражданских самолетов
В России рассчитывают поставить 990 гражданских самолетов - РИА Новости, 17.05.2024
В России рассчитывают поставить 990 гражданских самолетов
РФ в 2024-2030 годах с учетом успешной программы импортозамещения поставит перевозчикам 990 гражданских самолетов, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T22:49
2024-05-17T22:49
2024-05-17T22:49
россия
экономика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. РФ в 2024-2030 годах с учетом успешной программы импортозамещения поставит перевозчикам 990 гражданских самолетов, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального публикования нормативных актов. "С учетом успешной реализации программ импортозамещения в 2024-2030 годы предусматриваются поставки 990 самолетов для нужд гражданской авиации...", - говорится в документе.
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россия, экономика
В России рассчитывают поставить 990 гражданских самолетов
В РФ рассчитывают поставить 990 самолетов при успешном импортозамещении