Рейтинг@Mail.ru
Сертификацию самолета SSJ-New завершат в 2025 году - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/samolet-1946808676.html
Сертификацию самолета SSJ-New завершат в 2025 году
Сертификацию самолета SSJ-New завершат в 2025 году - РИА Новости, 17.05.2024
Сертификацию самолета SSJ-New завершат в 2025 году
Завершение сертификации самолета SSJ-New перенесено с 2023 года на 2025 год, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на сайте официального... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T22:42
2024-05-17T22:42
космос - риа наука
россия
сергей чемезов
ростех
sukhoi superjet 100 (ssj100)
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942698703_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_c813668709f47023bbc6217c60a96a71.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Завершение сертификации самолета SSJ-New перенесено с 2023 года на 2025 год, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на сайте официального публикования правовых актов. Кроме того, работы по изготовлению опытных образцов импортозамещенных SSJ-New с двигателем ПД-8 также сдвинуты. Согласно документу, сроки изготовления образцов - 2022-2024 год. В мае глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что корпорация завершает сертификацию импортозамещенной версии отечественного самолета SSJ-New. SSJ-New - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.
https://ria.ru/20240517/samolet-1946807388.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942698703_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_684bf1cc44e0756fbd61fd79650d205c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, сергей чемезов, ростех, sukhoi superjet 100 (ssj100), технологии
Космос - РИА Наука, Россия, Сергей Чемезов, Ростех, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Технологии
Сертификацию самолета SSJ-New завершат в 2025 году

Завершение сертификации самолета SSJ-New перенесли на 2025 год

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПланер импортозамещенного Superjet-100 (SSJ-New) на статических испытаниях в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА) в Новосибирске
Планер импортозамещенного Superjet-100 (SSJ-New) на статических испытаниях в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА) в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Планер импортозамещенного Superjet-100 (SSJ-New) на статических испытаниях в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА) в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Завершение сертификации самолета SSJ-New перенесено с 2023 года на 2025 год, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на сайте официального публикования правовых актов.
Кроме того, работы по изготовлению опытных образцов импортозамещенных SSJ-New с двигателем ПД-8 также сдвинуты. Согласно документу, сроки изготовления образцов - 2022-2024 год.
В мае глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что корпорация завершает сертификацию импортозамещенной версии отечественного самолета SSJ-New.
SSJ-New - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.
Авиалайнер МС-21 - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Правительство спрогнозировало рост объема производства самолетов МС-21
Вчера, 22:29
 
Космос - РИА НаукаРоссияСергей ЧемезовРостехSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала