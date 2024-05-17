https://ria.ru/20240517/samolet-1946808676.html

Сертификацию самолета SSJ-New завершат в 2025 году

Сертификацию самолета SSJ-New завершат в 2025 году - РИА Новости, 17.05.2024

Сертификацию самолета SSJ-New завершат в 2025 году

Завершение сертификации самолета SSJ-New перенесено с 2023 года на 2025 год, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на сайте официального... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T22:42

2024-05-17T22:42

2024-05-17T22:42

космос - риа наука

россия

сергей чемезов

ростех

sukhoi superjet 100 (ssj100)

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942698703_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_c813668709f47023bbc6217c60a96a71.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Завершение сертификации самолета SSJ-New перенесено с 2023 года на 2025 год, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на сайте официального публикования правовых актов. Кроме того, работы по изготовлению опытных образцов импортозамещенных SSJ-New с двигателем ПД-8 также сдвинуты. Согласно документу, сроки изготовления образцов - 2022-2024 год. В мае глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что корпорация завершает сертификацию импортозамещенной версии отечественного самолета SSJ-New. SSJ-New - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.

https://ria.ru/20240517/samolet-1946807388.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, сергей чемезов, ростех, sukhoi superjet 100 (ssj100), технологии