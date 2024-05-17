https://ria.ru/20240517/samolet-1946808676.html
Сертификацию самолета SSJ-New завершат в 2025 году
Сертификацию самолета SSJ-New завершат в 2025 году - РИА Новости, 17.05.2024
Сертификацию самолета SSJ-New завершат в 2025 году
Завершение сертификации самолета SSJ-New перенесено с 2023 года на 2025 год, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на сайте официального... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T22:42
2024-05-17T22:42
2024-05-17T22:42
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россия
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ростех
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технологии
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Завершение сертификации самолета SSJ-New перенесено с 2023 года на 2025 год, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на сайте официального публикования правовых актов. Кроме того, работы по изготовлению опытных образцов импортозамещенных SSJ-New с двигателем ПД-8 также сдвинуты. Согласно документу, сроки изготовления образцов - 2022-2024 год. В мае глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что корпорация завершает сертификацию импортозамещенной версии отечественного самолета SSJ-New. SSJ-New - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.
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космос - риа наука, россия, сергей чемезов, ростех, sukhoi superjet 100 (ssj100), технологии
Космос - РИА Наука, Россия, Сергей Чемезов, Ростех, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Технологии
Сертификацию самолета SSJ-New завершат в 2025 году
Завершение сертификации самолета SSJ-New перенесли на 2025 год