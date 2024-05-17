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Правительство спрогнозировало рост объема производства самолетов МС-21 - РИА Новости, 17.05.2024
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22:29 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/samolet-1946807388.html
Правительство спрогнозировало рост объема производства самолетов МС-21
Правительство спрогнозировало рост объема производства самолетов МС-21 - РИА Новости, 17.05.2024
Правительство спрогнозировало рост объема производства самолетов МС-21
Объем производства российских самолетов МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T22:29
2024-05-17T22:29
россия
мс-21
ил-114-300
ту-214
технологии
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Объем производства российских самолетов МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте официального публикования правовых актов. "Программа создания самолетов МС-21 предусматривает поставку 72 единиц в год с 2029 года с началом поставок первых 9 машин в 2025 году", - говорится в документе. В распоряжении отмечается, что поставка SSJ-New в размере 20 единиц в год начнется с 2026 года. Кроме того, предусматривается большой объем поставок малоразмерных самолетов, таких как "Ладога", "Освей", "Байкал". Всего в РФ в период с 2024 по 2030 год перевозчики должны получить 990 гражданских самолетов с учетом успешной программы импортозамещения. Из них 142 единицы SSJ-New, 270 единиц МС-21-310, 51 единица Ил-114-300, 113 единиц Ту-214, 12 единиц Ил-96-300, 105 единиц ТВРС-44 "Ладога", 158 единиц "Освей" и 139 единиц "Байкал".
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россия, мс-21, ил-114-300, ту-214, технологии
Россия, МС-21, Ил-114-300, Ту-214, Технологии
Правительство спрогнозировало рост объема производства самолетов МС-21

Правительство: объем производства МС-21 должен составить 72 единицы в год с 2019

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкАвиалайнер МС-21
Авиалайнер МС-21 - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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Авиалайнер МС-21. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Объем производства российских самолетов МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте официального публикования правовых актов.
"Программа создания самолетов МС-21 предусматривает поставку 72 единиц в год с 2029 года с началом поставок первых 9 машин в 2025 году", - говорится в документе.
В распоряжении отмечается, что поставка SSJ-New в размере 20 единиц в год начнется с 2026 года. Кроме того, предусматривается большой объем поставок малоразмерных самолетов, таких как "Ладога", "Освей", "Байкал".
Всего в РФ в период с 2024 по 2030 год перевозчики должны получить 990 гражданских самолетов с учетом успешной программы импортозамещения. Из них 142 единицы SSJ-New, 270 единиц МС-21-310, 51 единица Ил-114-300, 113 единиц Ту-214, 12 единиц Ил-96-300, 105 единиц ТВРС-44 "Ладога", 158 единиц "Освей" и 139 единиц "Байкал".
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
СМИ: поставки самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год
1 марта, 02:49
 
РоссияМС-21Ил-114-300Ту-214Технологии
 
 
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