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Импортозамещенный Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в "Яковлев" - РИА Новости, 17.05.2024
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02:19 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/samolet-1946563961.html
Импортозамещенный Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в "Яковлев"
Импортозамещенный Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в "Яковлев" - РИА Новости, 17.05.2024
Импортозамещенный Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в "Яковлев"
Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в "Яковлев", заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью газете РБК. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T02:19
2024-05-17T02:19
экономика
сергей чемезов
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
sukhoi superjet 100 (ssj100)
технологии
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в "Яковлев", заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью газете РБК. "У нас это все под "КБ имени А. С. Яковлева", и я думаю, что так и будет — "Яковлев", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос, разработан ли бренд для всей линейки гражданских самолетов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Он добавил, что ОАК откажется от использования названия Superjet Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым, максимально импортозамещенным вариантом самолета - SSJ New.
https://ria.ru/20240418/samolet-1940722999.html
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экономика, сергей чемезов, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, sukhoi superjet 100 (ssj100), технологии
Экономика, Сергей Чемезов, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Технологии
Импортозамещенный Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в "Яковлев"

Чемезов: импортозамещенный самолет SSJ 100 могут переименовать в "Яковлев"

© РИА Новости / пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкРоссийский самолет SJ-100
Российский самолет SJ-100 - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / пресс-служба ОАК
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Российский самолет SJ-100. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в "Яковлев", заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью газете РБК.
"У нас это все под "КБ имени А. С. Яковлева", и я думаю, что так и будет — "Яковлев", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос, разработан ли бренд для всей линейки гражданских самолетов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
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Он добавил, что ОАК откажется от использования названия Superjet
Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым, максимально импортозамещенным вариантом самолета - SSJ New.
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ЭкономикаСергей ЧемезовОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Технологии
 
 
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