https://ria.ru/20240517/samolet-1946563961.html

Импортозамещенный Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в "Яковлев"

Импортозамещенный Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в "Яковлев" - РИА Новости, 17.05.2024

Импортозамещенный Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в "Яковлев"

Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в "Яковлев", заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью газете РБК. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T02:19

2024-05-17T02:19

2024-05-17T02:19

экономика

сергей чемезов

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

sukhoi superjet 100 (ssj100)

технологии

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в "Яковлев", заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью газете РБК. "У нас это все под "КБ имени А. С. Яковлева", и я думаю, что так и будет — "Яковлев", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос, разработан ли бренд для всей линейки гражданских самолетов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Он добавил, что ОАК откажется от использования названия Superjet Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым, максимально импортозамещенным вариантом самолета - SSJ New.

https://ria.ru/20240418/samolet-1940722999.html

https://ria.ru/20240509/rostekh-1944853258.html

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экономика, сергей чемезов, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, sukhoi superjet 100 (ssj100), технологии