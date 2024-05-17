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Абонентская плата за сотовую связь выросла на 8,5 процентов в апреле - РИА Новости, 17.05.2024
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19:52 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/rosstat-1946783330.html
Абонентская плата за сотовую связь выросла на 8,5 процентов в апреле
Абонентская плата за сотовую связь выросла на 8,5 процентов в апреле - РИА Новости, 17.05.2024
Абонентская плата за сотовую связь выросла на 8,5 процентов в апреле
Стоимость абонентской платы за пакет услуг сотовой связи увеличилась на 8,5% в апреле по сравнению с мартом, следует из сообщения Росстата. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:52
2024-05-17T19:52
экономика
технологии
россия
красноярский край
челябинская область
денис кусков
дмитрий чернышенко
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Стоимость абонентской платы за пакет услуг сотовой связи увеличилась на 8,5% в апреле по сравнению с мартом, следует из сообщения Росстата. "В апреле среди услуг более всего изменились цены на абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи на +8,5%", - говорится в сообщении. В свою очередь независимый эксперт в сфере телекома Алексей Слукин рассказал журналистам, что такой рост обусловлен различиями в ценах в разных регионах, а также одновременным повышением цен "большой четверки" операторов. Он напомнил, что при этом, по данным Росстата, с ноября прошлого года цены на пакет связи в России снижались на 0,5-1%, а наибольшее снижение было зафиксировано в Красноярском крае в январе 2024 года - на 6,39%. В то же время самый большой рост цен - на 7,57% - был отмечен в Челябинской области. А гендиректор TelecomDaily Денис Кусков поделился мнением, что повышение цен является "достаточно органичным и невысоким", учитывая рост энерготарифов, трудностей, связанных с логистикой оборудования, которое операторы завозят из других стран. "Другие сегменты рынка экономики растут еще быстрее, чем рынок связи, что показывает правильную политику как операторов, так и регулятора. Услуги связи в нашей стране одни из самых низких по стоимости в мире", - добавил он. С начала года операторы "большой четверки" уведомляли о повышении тарифов. Так, "Билайн" намерен повысить абонентскую плату нескольких архивных тарифов с 17 апреля по 31 мая, "Мегафон" в начале февраля изменил условия обслуживания части абонентов, увеличив пакеты некоторых услуг и повысив цены на связь. В Tele2 сообщали о том, что корректировки затронут архивные тарифы, а МТС с начала апреля начал предупреждать абонентов о повышении абонентской платы по тарифам. В ноябре 2023 года правительство РФ утвердило стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Документ предполагает, что в ряде случаев операторы связи смогут повышать тарифы выше инфляции. Такая индексация возможна в случае реинвестирования оператором связи существенной части получаемой дополнительной прибыли в развитие сетей связи, освоения новых технологий (в том числе на основе отечественного ТКО). Позже, в декабре, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости заявил, что операторам не позволят бесконтрольно увеличивать тарифы выше уровня инфляции, а Федеральная антимонопольная служба следит за тем, чтобы цены были обоснованными.
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экономика, технологии, россия, красноярский край, челябинская область, денис кусков, дмитрий чернышенко, федеральная служба государственной статистики (росстат), билайн, мегафон
Экономика, Технологии, Россия, Красноярский край, Челябинская область, Денис Кусков, Дмитрий Чернышенко, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Билайн, Мегафон
Абонентская плата за сотовую связь выросла на 8,5 процентов в апреле

Росстат: абонентская плата за пакет услуг сотовой связи в апреле выросла на 8,5%

© iStock.com / martin-dmДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© iStock.com / martin-dm
Девушка со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Стоимость абонентской платы за пакет услуг сотовой связи увеличилась на 8,5% в апреле по сравнению с мартом, следует из сообщения Росстата.
"В апреле среди услуг более всего изменились цены на абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи на +8,5%", - говорится в сообщении.
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В свою очередь независимый эксперт в сфере телекома Алексей Слукин рассказал журналистам, что такой рост обусловлен различиями в ценах в разных регионах, а также одновременным повышением цен "большой четверки" операторов. Он напомнил, что при этом, по данным Росстата, с ноября прошлого года цены на пакет связи в России снижались на 0,5-1%, а наибольшее снижение было зафиксировано в Красноярском крае в январе 2024 года - на 6,39%. В то же время самый большой рост цен - на 7,57% - был отмечен в Челябинской области.
А гендиректор TelecomDaily Денис Кусков поделился мнением, что повышение цен является "достаточно органичным и невысоким", учитывая рост энерготарифов, трудностей, связанных с логистикой оборудования, которое операторы завозят из других стран. "Другие сегменты рынка экономики растут еще быстрее, чем рынок связи, что показывает правильную политику как операторов, так и регулятора. Услуги связи в нашей стране одни из самых низких по стоимости в мире", - добавил он.
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С начала года операторы "большой четверки" уведомляли о повышении тарифов. Так, "Билайн" намерен повысить абонентскую плату нескольких архивных тарифов с 17 апреля по 31 мая, "Мегафон" в начале февраля изменил условия обслуживания части абонентов, увеличив пакеты некоторых услуг и повысив цены на связь. В Tele2 сообщали о том, что корректировки затронут архивные тарифы, а МТС с начала апреля начал предупреждать абонентов о повышении абонентской платы по тарифам.
В ноябре 2023 года правительство РФ утвердило стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Документ предполагает, что в ряде случаев операторы связи смогут повышать тарифы выше инфляции. Такая индексация возможна в случае реинвестирования оператором связи существенной части получаемой дополнительной прибыли в развитие сетей связи, освоения новых технологий (в том числе на основе отечественного ТКО).
Позже, в декабре, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости заявил, что операторам не позволят бесконтрольно увеличивать тарифы выше уровня инфляции, а Федеральная антимонопольная служба следит за тем, чтобы цены были обоснованными.
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