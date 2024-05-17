Абонентская плата за сотовую связь выросла на 8,5 процентов в апреле
Росстат: абонентская плата за пакет услуг сотовой связи в апреле выросла на 8,5%
© iStock.com / martin-dmДевушка со смартфоном
© iStock.com / martin-dm
Девушка со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Стоимость абонентской платы за пакет услуг сотовой связи увеличилась на 8,5% в апреле по сравнению с мартом, следует из сообщения Росстата.
"В апреле среди услуг более всего изменились цены на абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи на +8,5%", - говорится в сообщении.
В свою очередь независимый эксперт в сфере телекома Алексей Слукин рассказал журналистам, что такой рост обусловлен различиями в ценах в разных регионах, а также одновременным повышением цен "большой четверки" операторов. Он напомнил, что при этом, по данным Росстата, с ноября прошлого года цены на пакет связи в России снижались на 0,5-1%, а наибольшее снижение было зафиксировано в Красноярском крае в январе 2024 года - на 6,39%. В то же время самый большой рост цен - на 7,57% - был отмечен в Челябинской области.
А гендиректор TelecomDaily Денис Кусков поделился мнением, что повышение цен является "достаточно органичным и невысоким", учитывая рост энерготарифов, трудностей, связанных с логистикой оборудования, которое операторы завозят из других стран. "Другие сегменты рынка экономики растут еще быстрее, чем рынок связи, что показывает правильную политику как операторов, так и регулятора. Услуги связи в нашей стране одни из самых низких по стоимости в мире", - добавил он.
С начала года операторы "большой четверки" уведомляли о повышении тарифов. Так, "Билайн" намерен повысить абонентскую плату нескольких архивных тарифов с 17 апреля по 31 мая, "Мегафон" в начале февраля изменил условия обслуживания части абонентов, увеличив пакеты некоторых услуг и повысив цены на связь. В Tele2 сообщали о том, что корректировки затронут архивные тарифы, а МТС с начала апреля начал предупреждать абонентов о повышении абонентской платы по тарифам.
В ноябре 2023 года правительство РФ утвердило стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Документ предполагает, что в ряде случаев операторы связи смогут повышать тарифы выше инфляции. Такая индексация возможна в случае реинвестирования оператором связи существенной части получаемой дополнительной прибыли в развитие сетей связи, освоения новых технологий (в том числе на основе отечественного ТКО).
Позже, в декабре, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости заявил, что операторам не позволят бесконтрольно увеличивать тарифы выше уровня инфляции, а Федеральная антимонопольная служба следит за тем, чтобы цены были обоснованными.
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