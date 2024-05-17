https://ria.ru/20240517/rosstat-1946783330.html

Абонентская плата за сотовую связь выросла на 8,5 процентов в апреле

Абонентская плата за сотовую связь выросла на 8,5 процентов в апреле - РИА Новости, 17.05.2024

Абонентская плата за сотовую связь выросла на 8,5 процентов в апреле

Стоимость абонентской платы за пакет услуг сотовой связи увеличилась на 8,5% в апреле по сравнению с мартом, следует из сообщения Росстата. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:52

2024-05-17T19:52

2024-05-17T19:52

экономика

технологии

россия

красноярский край

челябинская область

денис кусков

дмитрий чернышенко

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Стоимость абонентской платы за пакет услуг сотовой связи увеличилась на 8,5% в апреле по сравнению с мартом, следует из сообщения Росстата. "В апреле среди услуг более всего изменились цены на абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи на +8,5%", - говорится в сообщении. В свою очередь независимый эксперт в сфере телекома Алексей Слукин рассказал журналистам, что такой рост обусловлен различиями в ценах в разных регионах, а также одновременным повышением цен "большой четверки" операторов. Он напомнил, что при этом, по данным Росстата, с ноября прошлого года цены на пакет связи в России снижались на 0,5-1%, а наибольшее снижение было зафиксировано в Красноярском крае в январе 2024 года - на 6,39%. В то же время самый большой рост цен - на 7,57% - был отмечен в Челябинской области. А гендиректор TelecomDaily Денис Кусков поделился мнением, что повышение цен является "достаточно органичным и невысоким", учитывая рост энерготарифов, трудностей, связанных с логистикой оборудования, которое операторы завозят из других стран. "Другие сегменты рынка экономики растут еще быстрее, чем рынок связи, что показывает правильную политику как операторов, так и регулятора. Услуги связи в нашей стране одни из самых низких по стоимости в мире", - добавил он. С начала года операторы "большой четверки" уведомляли о повышении тарифов. Так, "Билайн" намерен повысить абонентскую плату нескольких архивных тарифов с 17 апреля по 31 мая, "Мегафон" в начале февраля изменил условия обслуживания части абонентов, увеличив пакеты некоторых услуг и повысив цены на связь. В Tele2 сообщали о том, что корректировки затронут архивные тарифы, а МТС с начала апреля начал предупреждать абонентов о повышении абонентской платы по тарифам. В ноябре 2023 года правительство РФ утвердило стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Документ предполагает, что в ряде случаев операторы связи смогут повышать тарифы выше инфляции. Такая индексация возможна в случае реинвестирования оператором связи существенной части получаемой дополнительной прибыли в развитие сетей связи, освоения новых технологий (в том числе на основе отечественного ТКО). Позже, в декабре, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости заявил, что операторам не позволят бесконтрольно увеличивать тарифы выше уровня инфляции, а Федеральная антимонопольная служба следит за тем, чтобы цены были обоснованными.

https://ria.ru/20240126/svyaz-1923735443.html

https://ria.ru/20240329/kredity-1936539509.html

https://ria.ru/20240227/seti-1929766950.html

россия

красноярский край

челябинская область

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экономика, технологии, россия, красноярский край, челябинская область, денис кусков, дмитрий чернышенко, федеральная служба государственной статистики (росстат), билайн, мегафон