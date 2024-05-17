https://ria.ru/20240517/rossiya-1946704332.html

Око за око. Турки восхитились ответом России Британии

Око за око. Турки восхитились ответом России Британии - РИА Новости, 17.05.2024

Око за око. Турки восхитились ответом России Британии

Читатели турецкого издания Haber7 поддержали ответ России на недружественные действия Британии. "Я поддерживаю Россию, око за око", — написал один из... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:54

2024-05-17T15:54

2024-05-17T17:32

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россия

турция

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 поддержали ответ России на недружественные действия Британии. "Я поддерживаю Россию, око за око", — написал один из комментаторов. "Великобритания и Америка – самые двуличные в мире", — отметил другой. "Россия бросает вызов всему миру. У такого сильного государства должен быть сильный лидер, чего и нам желаю", — поддержал третий. "Наконец-то, хоть одна страна проснулась и изгнала британских агентов, сеющих хаос в мире", — поделился мнением еще один из пользователей.Накануне МИД России объявил военного атташе при посольстве Британии Адриана Когхилла персоной нон грата в ответ на аналогичный шаг Лондона. Глава МВД королевства Джеймс Клеверли объявил о высылке военного атташе при посольстве России в Лондоне 8 мая.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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