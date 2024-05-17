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Око за око. Турки восхитились ответом России Британии - РИА Новости, 17.05.2024
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15:54 17.05.2024 (обновлено: 17:32 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/rossiya-1946704332.html
Око за око. Турки восхитились ответом России Британии
Око за око. Турки восхитились ответом России Британии - РИА Новости, 17.05.2024
Око за око. Турки восхитились ответом России Британии
Читатели турецкого издания Haber7 поддержали ответ России на недружественные действия Британии. "Я поддерживаю Россию, око за око", — написал один из... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:54
2024-05-17T17:32
в мире
россия
турция
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 поддержали ответ России на недружественные действия Британии. "Я поддерживаю Россию, око за око", — написал один из комментаторов. "Великобритания и Америка – самые двуличные в мире", — отметил другой. "Россия бросает вызов всему миру. У такого сильного государства должен быть сильный лидер, чего и нам желаю", — поддержал третий. "Наконец-то, хоть одна страна проснулась и изгнала британских агентов, сеющих хаос в мире", — поделился мнением еще один из пользователей.Накануне МИД России объявил военного атташе при посольстве Британии Адриана Когхилла персоной нон грата в ответ на аналогичный шаг Лондона. Глава МВД королевства Джеймс Клеверли объявил о высылке военного атташе при посольстве России в Лондоне 8 мая.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240508/evropa-1944517086.html
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в мире, россия, турция
В мире, Россия, Турция

Око за око. Турки восхитились ответом России Британии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 поддержали ответ России на недружественные действия Британии.

"Я поддерживаю Россию, око за око", — написал один из комментаторов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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"Великобритания и Америка – самые двуличные в мире", — отметил другой.

"Россия бросает вызов всему миру. У такого сильного государства должен быть сильный лидер, чего и нам желаю", — поддержал третий.

"Наконец-то, хоть одна страна проснулась и изгнала британских агентов, сеющих хаос в мире", — поделился мнением еще один из пользователей.

Накануне МИД России объявил военного атташе при посольстве Британии Адриана Когхилла персоной нон грата в ответ на аналогичный шаг Лондона. Глава МВД королевства Джеймс Клеверли объявил о высылке военного атташе при посольстве России в Лондоне 8 мая.

Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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