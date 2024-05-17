Око за око. Турки восхитились ответом России Британии
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 поддержали ответ России на недружественные действия Британии.
"Я поддерживаю Россию, око за око", — написал один из комментаторов.
"Я поддерживаю Россию, око за око", — написал один из комментаторов.
"Великобритания и Америка – самые двуличные в мире", — отметил другой.
"Россия бросает вызов всему миру. У такого сильного государства должен быть сильный лидер, чего и нам желаю", — поддержал третий.
"Наконец-то, хоть одна страна проснулась и изгнала британских агентов, сеющих хаос в мире", — поделился мнением еще один из пользователей.
Накануне МИД России объявил военного атташе при посольстве Британии Адриана Когхилла персоной нон грата в ответ на аналогичный шаг Лондона. Глава МВД королевства Джеймс Клеверли объявил о высылке военного атташе при посольстве России в Лондоне 8 мая.
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"Россия бросает вызов всему миру. У такого сильного государства должен быть сильный лидер, чего и нам желаю", — поддержал третий.
"Наконец-то, хоть одна страна проснулась и изгнала британских агентов, сеющих хаос в мире", — поделился мнением еще один из пользователей.
Накануне МИД России объявил военного атташе при посольстве Британии Адриана Когхилла персоной нон грата в ответ на аналогичный шаг Лондона. Глава МВД королевства Джеймс Клеверли объявил о высылке военного атташе при посольстве России в Лондоне 8 мая.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>