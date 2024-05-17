https://ria.ru/20240517/region-1946737501.html
Глава Мордовии представил регион потенциальным партнерам на KazanForum
Глава Мордовии представил регион потенциальным партнерам на KazanForum - РИА Новости, 17.05.2024
Глава Мордовии представил регион потенциальным партнерам на KazanForum
Глава Мордовии Артем Здунов выступил на сессии "Россия - Исламский мир: международная межрегиональная активизация" на Международном экономическом форуме "Россия РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:30
2024-05-17T17:30
2024-05-17T17:30
республика мордовия
россия
казахстан
турция
артем здунов
организация исламского сотрудничества
снг
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов выступил на сессии "Россия - Исламский мир: международная межрегиональная активизация" на Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", представив регион потенциальным партнерам, сообщает пресс-служба главы республики. Участники мероприятия обсудили перспективы сотрудничества России и стран исламского мира, возможности укрепления взаимопонимания и доверия между различными культурами и религиями. Глава Мордовии Артём Здунов рассказал об основных преимуществах республики для возможных экономических партнеров: размещение практически в центральной части страны, наличие крупного узлового железнодорожного центра и международного аэропорта. Мордовия – крупнейший производитель железнодорожных вагонов, занимает одно из ведущих мест в стране по производству сельхозпродукции, ведет ее переработку. Это и является основой экспорта, особенно в страны исламского мира. Было отмечено, что Мордовия поддерживает и расширяет не только межрегиональные, но и международные внешнеэкономические связи. За последние три года экспорт продукции в страны Организации исламского сотрудничества увеличился с 27% до 55% от общего объёма экспорта региона. Основным торговым партнером является Казахстан (35% от объема экспорта в прошлом году), также налажено взаимодействие с Турцией и странами СНГ. В стадии переговоров находится торговое сотрудничество с Египтом, Катаром, Малайзией, ОАЭ и Саудовской Аравией. Руководитель региона рассказал также, что Мордовия развивает особую экономическую зону, где действуют все возможные преференции для бизнеса. Здунов отметил: республика оказывает всестороннюю поддержку инвесторам по всем направлениям. Потенциальным партнерам будут интересны такие направления как высокотехнологичная фармацевтика и биотехнология, светотехническая и кабельная промышленность. В этих направления Мордовия традиционно находится в лидерах по стране. Глава Мордовии также выступил на сессии "Взаимосвязь пространственных данных, строительства и технологий в развитии территорий", где рассказал, что республика является пилотным регионом по ряду направлений комплексного развития территорий (КРТ). В Мордовии подготовлено сразу несколько площадок для комплексного развития территорий. Для этого в соответствие с передовыми российскими и международными стандартами приведена вся нормативно-правовая база. Кроме того, существует реальное ценовое преимущество при строительстве в регионе. Сейчас в работе находится два проекта КРТ, которые на выходе дадут несколько десятков тысяч квадратных метров жилья. Было подчеркнуто, что при любом строительстве в республике обеспечивается строительство социальной инфраструктуры: больниц, поликлиник, школ и спортивных объектов. Также в перспективе – комплексная застройка в шестом микрорайоне столицы Мордовии. Проект планируется к реализации в партнерстве с компанией Дом.РФ. Республика сейчас испытывает дефицит в арендном жилье: есть существенный рост промышленного производства, реализуются масштабные инвестпроекты. Все это требует много жилья для новых специалистов. Глава Мордовии призвал потенциальных иностранных инвесторов и застройщиков к сотрудничеству, пообещав обеспечить "самые надежные права инвесторов, самую лучшую нормативную базу и лучшие земельные участки".
https://ria.ru/20240517/vstrechi-1946633844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, турция, артем здунов, организация исламского сотрудничества, снг
Республика Мордовия, Россия, Казахстан, Турция, Артем Здунов, Организация исламского сотрудничества, СНГ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов выступил на сессии "Россия - Исламский мир: международная межрегиональная активизация" на Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", представив регион потенциальным партнерам, сообщает пресс-служба главы республики.
Участники мероприятия обсудили перспективы сотрудничества России
и стран исламского мира, возможности укрепления взаимопонимания и доверия между различными культурами и религиями.
Глава Мордовии Артём Здунов рассказал об основных преимуществах республики для возможных экономических партнеров: размещение практически в центральной части страны, наличие крупного узлового железнодорожного центра и международного аэропорта. Мордовия – крупнейший производитель железнодорожных вагонов, занимает одно из ведущих мест в стране по производству сельхозпродукции, ведет ее переработку. Это и является основой экспорта, особенно в страны исламского мира.
Было отмечено, что Мордовия поддерживает и расширяет не только межрегиональные, но и международные внешнеэкономические связи. За последние три года экспорт продукции в страны Организации исламского сотрудничества
увеличился с 27% до 55% от общего объёма экспорта региона. Основным торговым партнером является Казахстан
(35% от объема экспорта в прошлом году), также налажено взаимодействие с Турцией
и странами СНГ
. В стадии переговоров находится торговое сотрудничество с Египтом
, Катаром
, Малайзией
, ОАЭ
и Саудовской Аравией
.
Руководитель региона рассказал также, что Мордовия развивает особую экономическую зону, где действуют все возможные преференции для бизнеса. Здунов отметил: республика оказывает всестороннюю поддержку инвесторам по всем направлениям. Потенциальным партнерам будут интересны такие направления как высокотехнологичная фармацевтика и биотехнология, светотехническая и кабельная промышленность. В этих направления Мордовия традиционно находится в лидерах по стране.
Глава Мордовии также выступил на сессии "Взаимосвязь пространственных данных, строительства и технологий в развитии территорий", где рассказал, что республика является пилотным регионом по ряду направлений комплексного развития территорий (КРТ). В Мордовии подготовлено сразу несколько площадок для комплексного развития территорий. Для этого в соответствие с передовыми российскими и международными стандартами приведена вся нормативно-правовая база. Кроме того, существует реальное ценовое преимущество при строительстве в регионе.
Сейчас в работе находится два проекта КРТ, которые на выходе дадут несколько десятков тысяч квадратных метров жилья. Было подчеркнуто, что при любом строительстве в республике обеспечивается строительство социальной инфраструктуры: больниц, поликлиник, школ и спортивных объектов. Также в перспективе – комплексная застройка в шестом микрорайоне столицы Мордовии. Проект планируется к реализации в партнерстве с компанией Дом.РФ. Республика сейчас испытывает дефицит в арендном жилье: есть существенный рост промышленного производства, реализуются масштабные инвестпроекты. Все это требует много жилья для новых специалистов.
Глава Мордовии призвал потенциальных иностранных инвесторов и застройщиков к сотрудничеству, пообещав обеспечить "самые надежные права инвесторов, самую лучшую нормативную базу и лучшие земельные участки".