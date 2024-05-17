https://ria.ru/20240517/raketa-1946587207.html
КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря, заявили в Южной Корее
КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря, заявили в Южной Корее - РИА Новости, 17.05.2024
КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря, заявили в Южной Корее
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о запуске нескольких баллистических ракет малой дальности с территории КНДР. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T09:18
2024-05-17T09:18
2024-05-17T10:46
в мире
японское море
южная корея
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0be1675bcb607d4d3eb8d4507db0414a.jpg
СЕУЛ, 17 мая — РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о запуске нескольких баллистических ракет малой дальности с территории КНДР."Наши военные сегодня (17 мая, в пятницу) зафиксировали пуск Северной Кореей, предположительно, нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского (Восточного) моря из района города Вонсан", — говорится в релизе.Военные подчеркнули, что усилили наблюдение и готовность на случай других действий со стороны КНДР, а также обмениваются информацией о пусках с соответствующими ведомствами США и Японии.По информации агентства Рёнхап, это первое за 25 дней испытание северокорейских вооружений. В последний раз Пхеньян сообщал 22 апреля об испытании сверхкрупной 600-миллиметровой РСЗО.
https://ria.ru/20240510/koreya-1945136514.html
японское море
южная корея
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8a877d94c01c214b920eb44602962f19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, японское море, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, Японское море, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря, заявили в Южной Корее
Южнокорейские военные: КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря