https://ria.ru/20240517/raketa-1946587207.html

КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря, заявили в Южной Корее

КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря, заявили в Южной Корее - РИА Новости, 17.05.2024

КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря, заявили в Южной Корее

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о запуске нескольких баллистических ракет малой дальности с территории КНДР. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T09:18

2024-05-17T09:18

2024-05-17T10:46

в мире

японское море

южная корея

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 17 мая — РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о запуске нескольких баллистических ракет малой дальности с территории КНДР."Наши военные сегодня (17 мая, в пятницу) зафиксировали пуск Северной Кореей, предположительно, нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского (Восточного) моря из района города Вонсан", — говорится в релизе.Военные подчеркнули, что усилили наблюдение и готовность на случай других действий со стороны КНДР, а также обмениваются информацией о пусках с соответствующими ведомствами США и Японии.По информации агентства Рёнхап, это первое за 25 дней испытание северокорейских вооружений. В последний раз Пхеньян сообщал 22 апреля об испытании сверхкрупной 600-миллиметровой РСЗО.

https://ria.ru/20240510/koreya-1945136514.html

японское море

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, японское море, южная корея, кндр (северная корея)