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КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря, заявили в Южной Корее - РИА Новости, 17.05.2024
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09:18 17.05.2024 (обновлено: 10:46 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/raketa-1946587207.html
КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря, заявили в Южной Корее
КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря, заявили в Южной Корее - РИА Новости, 17.05.2024
КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря, заявили в Южной Корее
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о запуске нескольких баллистических ракет малой дальности с территории КНДР. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T09:18
2024-05-17T10:46
в мире
японское море
южная корея
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 17 мая — РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о запуске нескольких баллистических ракет малой дальности с территории КНДР."Наши военные сегодня (17 мая, в пятницу) зафиксировали пуск Северной Кореей, предположительно, нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского (Восточного) моря из района города Вонсан", — говорится в релизе.Военные подчеркнули, что усилили наблюдение и готовность на случай других действий со стороны КНДР, а также обмениваются информацией о пусках с соответствующими ведомствами США и Японии.По информации агентства Рёнхап, это первое за 25 дней испытание северокорейских вооружений. В последний раз Пхеньян сообщал 22 апреля об испытании сверхкрупной 600-миллиметровой РСЗО.
https://ria.ru/20240510/koreya-1945136514.html
японское море
южная корея
кндр (северная корея)
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в мире, японское море, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, Японское море, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря, заявили в Южной Корее

Южнокорейские военные: КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
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СЕУЛ, 17 мая — РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о запуске нескольких баллистических ракет малой дальности с территории КНДР.
«
"Наши военные сегодня (17 мая, в пятницу) зафиксировали пуск Северной Кореей, предположительно, нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского (Восточного) моря из района города Вонсан", — говорится в релизе.
Военные подчеркнули, что усилили наблюдение и готовность на случай других действий со стороны КНДР, а также обмениваются информацией о пусках с соответствующими ведомствами США и Японии.
По информации агентства Рёнхап, это первое за 25 дней испытание северокорейских вооружений. В последний раз Пхеньян сообщал 22 апреля об испытании сверхкрупной 600-миллиметровой РСЗО.
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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В миреЯпонское мореЮжная КореяКНДР (Северная Корея)
 
 
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