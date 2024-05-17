https://ria.ru/20240517/raketa-1946567999.html

Ракету "Союз-5" отправят на Байконур в третьем квартале 2025 года

Ракету "Союз-5" отправят на Байконур в третьем квартале 2025 года - РИА Новости, 17.05.2024

Ракету "Союз-5" отправят на Байконур в третьем квартале 2025 года

Первая летная ракета "Союз-5" будет отправлена на космодром Байконур в третьем квартале 2025 года, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T04:10

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Первая летная ракета "Союз-5" будет отправлена на космодром Байконур в третьем квартале 2025 года, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов. "Мы планируем поставить ракету на космодром в третьем квартале будущего года. Первый запуск РН запланирован в конце 2025 года. Надеемся, что к этому моменту вся наземная инфраструктура будет готова", - сказал Баранов. Он уточнил, что сейчас идет изготовление составных частей ракеты для первого пуска. На предприятие уже поставлены двигатель первой ступени, а также часть комплектов бортовой аппаратуры. Кроме того, ведется изготовление баков и отсеков "Союза-5". Уже готово большинство элементов для сборки и сварки баков. Баранов также рассказал, что при производстве "Союза-5" для сборки-сварки баков используется новая технология сварки трением с перемешиванием. Специально созданные установки позволяют получать, в том числе, специфические виды сварочных швов: кольцевые, круговые и меридианные. "Союз-5" - новая ракета среднего класса, которая создается в России. Она сможет выводить до 17 тонн полезной нагрузки на низкую круговую орбиту. Ее пуски будут проходить с площадки на Байконуре, которая раньше использовалась для стартов ракет "Зенит". Россия создает ракету, а Казахстан модернизирует стартовый комплекс в рамках совместного проекта "Байтерек". Как ожидается, до 2027 года должны состояться три испытательных пуска, в дальнейшем планируется обеспечивать не менее трех пусков в год в период с 2028 по 2039 годы.

https://ria.ru/20240517/sputnik-1946566019.html

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космос - риа наука, байконур (город), россия, казахстан, наука