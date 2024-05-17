https://ria.ru/20240517/raketa-1946558702.html

С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военными спутниками

С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военными спутниками - РИА Новости, 17.05.2024

С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военными спутниками

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, сообщили в пятницу в Минобороны. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T00:31

2024-05-17T00:31

2024-05-17T00:48

космос - риа наука

россия

плесецк

архангельская область

безопасность

вооруженные силы рф

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917259235_0:0:1090:613_1920x0_80_0_0_fbd9071bafd45e21d8e2ac2f3992e775.png

МОСКВА 17 мая — РИА Новости. Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, сообщили в пятницу в Минобороны. "Семнадцатого мая 2024 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз 2.1б" с космическими аппаратами на борту", — говорится в сообщении.Другие данные не приводятся.

https://ria.ru/20240424/angara-1942062326.html

россия

плесецк

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, плесецк, архангельская область, безопасность, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии