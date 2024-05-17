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С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военными спутниками
С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военными спутниками - РИА Новости, 17.05.2024
С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военными спутниками
Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, сообщили в пятницу в Минобороны. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T00:31
2024-05-17T00:31
2024-05-17T00:48
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МОСКВА 17 мая — РИА Новости. Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, сообщили в пятницу в Минобороны. "Семнадцатого мая 2024 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз 2.1б" с космическими аппаратами на борту", — говорится в сообщении.Другие данные не приводятся.
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Космос - РИА Наука, Россия, Плесецк, Архангельская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Воздушно-космические силы России
С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военными спутниками
Минобороны сообщило о пуске с Плесецка ракеты "Союз-2.1б" с военными спутниками