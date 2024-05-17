Рейтинг@Mail.ru
С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военными спутниками - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:31 17.05.2024 (обновлено: 00:48 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/raketa-1946558702.html
С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военными спутниками
С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военными спутниками - РИА Новости, 17.05.2024
С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военными спутниками
Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, сообщили в пятницу в Минобороны. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T00:31
2024-05-17T00:48
космос - риа наука
россия
плесецк
архангельская область
безопасность
вооруженные силы рф
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917259235_0:0:1090:613_1920x0_80_0_0_fbd9071bafd45e21d8e2ac2f3992e775.png
МОСКВА 17 мая — РИА Новости. Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, сообщили в пятницу в Минобороны. "Семнадцатого мая 2024 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз 2.1б" с космическими аппаратами на борту", — говорится в сообщении.Другие данные не приводятся.
https://ria.ru/20240424/angara-1942062326.html
россия
плесецк
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917259235_66:0:1090:768_1920x0_80_0_0_dec247d1e427f1f71b663307bb20fc68.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, плесецк, архангельская область, безопасность, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии
Космос - РИА Наука, Россия, Плесецк, Архангельская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Воздушно-космические силы России
С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военными спутниками

Минобороны сообщило о пуске с Плесецка ракеты "Союз-2.1б" с военными спутниками

© Фото : Минобороны РоссииЗапуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : Минобороны России
Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА 17 мая — РИА Новости. Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, сообщили в пятницу в Минобороны.
"Семнадцатого мая 2024 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз 2.1б" с космическими аппаратами на борту", — говорится в сообщении.
Другие данные не приводятся.
Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
До конца года планируется провести еще три пуска ракет "Ангара"
24 апреля, 15:47
 
Космос - РИА НаукаРоссияПлесецкАрхангельская областьБезопасностьВооруженные силы РФВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала