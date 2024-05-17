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ПВО сбила 14 снарядов Vampire над Белгородской областью
ПВО сбила 14 снарядов Vampire над Белгородской областью - РИА Новости, 17.05.2024
ПВО сбила 14 снарядов Vampire над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над территорией Белгородской области 14 запущенных Украиной снарядов РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:43
2024-05-17T21:43
2024-05-17T21:44
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над территорией Белгородской области 14 запущенных Украиной снарядов РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны России. "Семнадцатого мая около 20.05 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении. Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, украина, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Россия, Безопасность
ПВО сбила 14 снарядов Vampire над Белгородской областью
МО: ПВО сбила 14 снарядов Vampire над Белгородской областью