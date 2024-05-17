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Над территорией России за ночь уничтожили более ста беспилотников
Над территорией России за ночь уничтожили более ста беспилотников - РИА Новости, 17.05.2024
Над территорией России за ночь уничтожили более ста беспилотников
Российские системы ПВО и Черноморский флот за ночь уничтожили более ста украинских беспилотников и шесть безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T07:24
2024-05-17T07:24
2024-05-17T08:53
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безопасность
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республика крым
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курская область
белгородская область
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские системы ПВО и Черноморский флот за ночь уничтожили более ста украинских беспилотников и шесть безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров ВМС Украины по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.Так, 51 дрон перехватили и уничтожили над Крымом, 44 — над территорией Краснодарского края, шесть — над Белгородской областью и еще один — над Курской.В то же время морская авиация и патрульные катера Черноморского флота нейтрализовали шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20240517/reshenie-1946568735.html
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Над территорией России за ночь уничтожили более ста беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 102 беспилотника над территорией России