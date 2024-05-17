https://ria.ru/20240517/pvo-1946577448.html

Над территорией России за ночь уничтожили более ста беспилотников

Над территорией России за ночь уничтожили более ста беспилотников - РИА Новости, 17.05.2024

Над территорией России за ночь уничтожили более ста беспилотников

Российские системы ПВО и Черноморский флот за ночь уничтожили более ста украинских беспилотников и шесть безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T07:24

2024-05-17T07:24

2024-05-17T08:53

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

республика крым

краснодарский край

курская область

белгородская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские системы ПВО и Черноморский флот за ночь уничтожили более ста украинских беспилотников и шесть безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров ВМС Украины по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.Так, 51 дрон перехватили и уничтожили над Крымом, 44 — над территорией Краснодарского края, шесть — над Белгородской областью и еще один — над Курской.В то же время морская авиация и патрульные катера Черноморского флота нейтрализовали шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20240517/reshenie-1946568735.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

республика крым

краснодарский край

курская область

белгородская область

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безопасность, россия, республика крым, краснодарский край, курская область, белгородская область, вооруженные силы рф, украина