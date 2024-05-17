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Над территорией России за ночь уничтожили более ста беспилотников - РИА Новости, 17.05.2024
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07:24 17.05.2024 (обновлено: 08:53 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/pvo-1946577448.html
Над территорией России за ночь уничтожили более ста беспилотников
Над территорией России за ночь уничтожили более ста беспилотников - РИА Новости, 17.05.2024
Над территорией России за ночь уничтожили более ста беспилотников
Российские системы ПВО и Черноморский флот за ночь уничтожили более ста украинских беспилотников и шесть безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T07:24
2024-05-17T08:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика крым
краснодарский край
курская область
белгородская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские системы ПВО и Черноморский флот за ночь уничтожили более ста украинских беспилотников и шесть безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров ВМС Украины по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.Так, 51 дрон перехватили и уничтожили над Крымом, 44 — над территорией Краснодарского края, шесть — над Белгородской областью и еще один — над Курской.В то же время морская авиация и патрульные катера Черноморского флота нейтрализовали шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20240517/reshenie-1946568735.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
республика крым
краснодарский край
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безопасность, россия, республика крым, краснодарский край, курская область, белгородская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Республика Крым, Краснодарский край, Курская область, Белгородская область, Вооруженные силы РФ, Украина
Над территорией России за ночь уничтожили более ста беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 102 беспилотника над территорией России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские системы ПВО и Черноморский флот за ночь уничтожили более ста украинских беспилотников и шесть безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров ВМС Украины по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.
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Так, 51 дрон перехватили и уничтожили над Крымом, 44 — над территорией Краснодарского края, шесть — над Белгородской областью и еще один — над Курской.
В то же время морская авиация и патрульные катера Черноморского флота нейтрализовали шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.
Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРеспублика КрымКраснодарский крайКурская областьБелгородская областьВооруженные силы РФУкраина
 
 
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