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"Потрясет весь мир". В США сделали шокирующее признание о Путине - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:29 17.05.2024 (обновлено: 23:34 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946807374.html
"Потрясет весь мир". В США сделали шокирующее признание о Путине
"Потрясет весь мир". В США сделали шокирующее признание о Путине - РИА Новости, 17.05.2024
"Потрясет весь мир". В США сделали шокирующее признание о Путине
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works высоко оценил статус президента Владимира Путина на мировой арене. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T22:29
2024-05-17T23:34
специальная военная операция на украине
в мире
брикс
вооруженные силы сша
сергей лавров
скотт риттер
владимир путин
китай
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works высоко оценил статус президента Владимира Путина на мировой арене."Владимир Путин — самый уважаемый лидер в мире на сегодняшний день, с точки зрения глобальной аудитории", — отметил он.По словам бывшего военного, сегодня Россия — крупный игрок на мировой арене. Она объединилась с другими державами, такими как Китай, Индия. Кроме того, напомнил эксперт, большая часть Глобального Юга поддерживает Москву."Россия является одним из основных членов БРИКС. &lt;…&gt; В этом году саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре. Это будет событие, которое потрясет весь мир", — добавил Риттер.Экс-разведчик также обратил внимание, что министра иностранных дел Сергея Лаврова всегда встречают с распростертыми объятьями и уважением во время его зарубежных визитов. Он добавил, что люди хотят его слушать, потому что Россия — значимый игрок на мировой арене.
https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946795195.html
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в мире, брикс, вооруженные силы сша, сергей лавров, скотт риттер, владимир путин, китай, индия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, БРИКС, Вооруженные силы США, Сергей Лавров, Скотт Риттер, Владимир Путин, Китай, Индия, Россия
"Потрясет весь мир". В США сделали шокирующее признание о Путине

Риттер назвал Путина самым уважаемым лидером в мире на сегодняшний день

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works высоко оценил статус президента Владимира Путина на мировой арене.
"Владимир Путин — самый уважаемый лидер в мире на сегодняшний день, с точки зрения глобальной аудитории", — отметил он.
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По словам бывшего военного, сегодня Россия — крупный игрок на мировой арене. Она объединилась с другими державами, такими как Китай, Индия. Кроме того, напомнил эксперт, большая часть Глобального Юга поддерживает Москву.
"Россия является одним из основных членов БРИКС. <…> В этом году саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре. Это будет событие, которое потрясет весь мир", — добавил Риттер.
Экс-разведчик также обратил внимание, что министра иностранных дел Сергея Лаврова всегда встречают с распростертыми объятьями и уважением во время его зарубежных визитов. Он добавил, что люди хотят его слушать, потому что Россия — значимый игрок на мировой арене.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБРИКСВооруженные силы СШАСергей ЛавровСкотт РиттерВладимир ПутинКитайИндияРоссия
 
 
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