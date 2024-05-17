https://ria.ru/20240517/putin-1946807374.html

"Потрясет весь мир". В США сделали шокирующее признание о Путине

"Потрясет весь мир". В США сделали шокирующее признание о Путине - РИА Новости, 17.05.2024

"Потрясет весь мир". В США сделали шокирующее признание о Путине

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works высоко оценил статус президента Владимира Путина на мировой арене. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T22:29

2024-05-17T22:29

2024-05-17T23:34

специальная военная операция на украине

в мире

брикс

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сергей лавров

скотт риттер

владимир путин

китай

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works высоко оценил статус президента Владимира Путина на мировой арене."Владимир Путин — самый уважаемый лидер в мире на сегодняшний день, с точки зрения глобальной аудитории", — отметил он.По словам бывшего военного, сегодня Россия — крупный игрок на мировой арене. Она объединилась с другими державами, такими как Китай, Индия. Кроме того, напомнил эксперт, большая часть Глобального Юга поддерживает Москву."Россия является одним из основных членов БРИКС. <…> В этом году саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре. Это будет событие, которое потрясет весь мир", — добавил Риттер.Экс-разведчик также обратил внимание, что министра иностранных дел Сергея Лаврова всегда встречают с распростертыми объятьями и уважением во время его зарубежных визитов. Он добавил, что люди хотят его слушать, потому что Россия — значимый игрок на мировой арене.

https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946795195.html

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китай

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в мире, брикс, вооруженные силы сша, сергей лавров, скотт риттер, владимир путин, китай, индия, россия