https://ria.ru/20240517/putin-1946807374.html
"Потрясет весь мир". В США сделали шокирующее признание о Путине
"Потрясет весь мир". В США сделали шокирующее признание о Путине - РИА Новости, 17.05.2024
"Потрясет весь мир". В США сделали шокирующее признание о Путине
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works высоко оценил статус президента Владимира Путина на мировой арене. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T22:29
2024-05-17T22:29
2024-05-17T23:34
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works высоко оценил статус президента Владимира Путина на мировой арене."Владимир Путин — самый уважаемый лидер в мире на сегодняшний день, с точки зрения глобальной аудитории", — отметил он.По словам бывшего военного, сегодня Россия — крупный игрок на мировой арене. Она объединилась с другими державами, такими как Китай, Индия. Кроме того, напомнил эксперт, большая часть Глобального Юга поддерживает Москву."Россия является одним из основных членов БРИКС. <…> В этом году саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре. Это будет событие, которое потрясет весь мир", — добавил Риттер.Экс-разведчик также обратил внимание, что министра иностранных дел Сергея Лаврова всегда встречают с распростертыми объятьями и уважением во время его зарубежных визитов. Он добавил, что люди хотят его слушать, потому что Россия — значимый игрок на мировой арене.
https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946795195.html
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"Потрясет весь мир". В США сделали шокирующее признание о Путине
Риттер назвал Путина самым уважаемым лидером в мире на сегодняшний день