https://ria.ru/20240517/putin-1946689099.html
Россия не допустит предъявления ей ультиматумов по Украине, заявил Путин
Россия не допустит предъявления ей ультиматумов по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Россия не допустит предъявления ей ультиматумов по Украине, заявил Путин
В вопросе урегулирования украинского кризиса Россия не допустит предъявления ей ультиматумов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:01
2024-05-17T15:01
2024-05-17T16:15
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. В вопросе урегулирования украинского кризиса Россия не допустит предъявления ей ультиматумов, заявил президент России Владимир Путин. "В чем смысл этого мероприятия, понятно. Собрать как можно большее количество стран, потом заявить о том, что со всеми согласованно, а потом предъявить России это как уже решенный вопрос, как ультиматум. Такого развития событий не будет", - сказал Путин на пресс-конференции, говоря о переговорном процессе с Украиной.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946671287.html
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россия, украина, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, В мире
Россия не допустит предъявления ей ультиматумов по Украине, заявил Путин
Владимир Путин: Россия не допустит предъявления ей ультиматумов по Украине