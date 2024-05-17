https://ria.ru/20240517/putin-1946682313.html

Рядом с "Силой Сибири 2" можно проложить и нефтепровод в КНР, заявил Путин

Рядом с "Силой Сибири 2" можно проложить и нефтепровод в КНР, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024

Рядом с "Силой Сибири 2" можно проложить и нефтепровод в КНР, заявил Путин

"Газпром", безусловно, договорится по маршрутам газопровода "Сила Сибири 2", причем возможны разные варианты, в том числе рядом с ним можно проложить... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:37

2024-05-17T14:37

2024-05-17T14:37

экономика

китай

россия

монголия

владимир путин

газпром

сила сибири — 2

энергетика

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. "Газпром", безусловно, договорится по маршрутам газопровода "Сила Сибири 2", причем возможны разные варианты, в том числе рядом с ним можно проложить нефтепровод для поставок в Китай, сообщил президент России Владимир Путин. "Газпром", наши нефтяные компании, безусловно, договорятся, там разные маршруты существуют, вот один из них - маршрут через Монголию ("Сила Сибири 2" - ред.). Причём в одном коридоре можно и газовую трубу проложить, и нефтяную. Специалисты должны решить, как лучше поступить", - прокомментировал глава государства. "Можно по Северному морскому пути подкупить танкерный флот и наладить фактически как по трубе. Все варианты возможны, все варианты приемлемы и экономически целесообразны. Выбрать нужно наилучший, уверен, что эта работа тоже будет завершена", - добавил Путин.

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китай

россия

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экономика, китай, россия, монголия, владимир путин, газпром, сила сибири — 2, энергетика