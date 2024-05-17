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Рядом с "Силой Сибири 2" можно проложить и нефтепровод в КНР, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
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14:37 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/putin-1946682313.html
Рядом с "Силой Сибири 2" можно проложить и нефтепровод в КНР, заявил Путин
Рядом с "Силой Сибири 2" можно проложить и нефтепровод в КНР, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Рядом с "Силой Сибири 2" можно проложить и нефтепровод в КНР, заявил Путин
"Газпром", безусловно, договорится по маршрутам газопровода "Сила Сибири 2", причем возможны разные варианты, в том числе рядом с ним можно проложить... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:37
2024-05-17T14:37
экономика
китай
россия
монголия
владимир путин
газпром
сила сибири — 2
энергетика
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. "Газпром", безусловно, договорится по маршрутам газопровода "Сила Сибири 2", причем возможны разные варианты, в том числе рядом с ним можно проложить нефтепровод для поставок в Китай, сообщил президент России Владимир Путин. "Газпром", наши нефтяные компании, безусловно, договорятся, там разные маршруты существуют, вот один из них - маршрут через Монголию ("Сила Сибири 2" - ред.). Причём в одном коридоре можно и газовую трубу проложить, и нефтяную. Специалисты должны решить, как лучше поступить", - прокомментировал глава государства. "Можно по Северному морскому пути подкупить танкерный флот и наладить фактически как по трубе. Все варианты возможны, все варианты приемлемы и экономически целесообразны. Выбрать нужно наилучший, уверен, что эта работа тоже будет завершена", - добавил Путин.
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экономика, китай, россия, монголия, владимир путин, газпром, сила сибири — 2, энергетика
Экономика, Китай, Россия, Монголия, Владимир Путин, Газпром, Сила Сибири — 2, Энергетика
Рядом с "Силой Сибири 2" можно проложить и нефтепровод в КНР, заявил Путин

Путин: по маршрутам газопровода "Сила Сибири 2" возможны разные варианты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. "Газпром", безусловно, договорится по маршрутам газопровода "Сила Сибири 2", причем возможны разные варианты, в том числе рядом с ним можно проложить нефтепровод для поставок в Китай, сообщил президент России Владимир Путин.
"Газпром", наши нефтяные компании, безусловно, договорятся, там разные маршруты существуют, вот один из них - маршрут через Монголию ("Сила Сибири 2" - ред.). Причём в одном коридоре можно и газовую трубу проложить, и нефтяную. Специалисты должны решить, как лучше поступить", - прокомментировал глава государства.
"Можно по Северному морскому пути подкупить танкерный флот и наладить фактически как по трубе. Все варианты возможны, все варианты приемлемы и экономически целесообразны. Выбрать нужно наилучший, уверен, что эта работа тоже будет завершена", - добавил Путин.
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ЭкономикаКитайРоссияМонголияВладимир ПутинГазпромСила Сибири — 2Энергетика
 
 
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