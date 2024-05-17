https://ria.ru/20240517/putin-1946682313.html
Рядом с "Силой Сибири 2" можно проложить и нефтепровод в КНР, заявил Путин
Рядом с "Силой Сибири 2" можно проложить и нефтепровод в КНР, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Рядом с "Силой Сибири 2" можно проложить и нефтепровод в КНР, заявил Путин
"Газпром", безусловно, договорится по маршрутам газопровода "Сила Сибири 2", причем возможны разные варианты, в том числе рядом с ним можно проложить... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:37
2024-05-17T14:37
2024-05-17T14:37
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. "Газпром", безусловно, договорится по маршрутам газопровода "Сила Сибири 2", причем возможны разные варианты, в том числе рядом с ним можно проложить нефтепровод для поставок в Китай, сообщил президент России Владимир Путин. "Газпром", наши нефтяные компании, безусловно, договорятся, там разные маршруты существуют, вот один из них - маршрут через Монголию ("Сила Сибири 2" - ред.). Причём в одном коридоре можно и газовую трубу проложить, и нефтяную. Специалисты должны решить, как лучше поступить", - прокомментировал глава государства. "Можно по Северному морскому пути подкупить танкерный флот и наладить фактически как по трубе. Все варианты возможны, все варианты приемлемы и экономически целесообразны. Выбрать нужно наилучший, уверен, что эта работа тоже будет завершена", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240517/putin-1946676003.html
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экономика, китай, россия, монголия, владимир путин, газпром, сила сибири — 2, энергетика
Экономика, Китай, Россия, Монголия, Владимир Путин, Газпром, Сила Сибири — 2, Энергетика
Рядом с "Силой Сибири 2" можно проложить и нефтепровод в КНР, заявил Путин
Путин: по маршрутам газопровода "Сила Сибири 2" возможны разные варианты