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Путин: Россия и Китай подтвердили заинтересованность в "Силе Сибири 2" - РИА Новости, 17.05.2024
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14:09 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/putin-1946676003.html
Путин: Россия и Китай подтвердили заинтересованность в "Силе Сибири 2"
Путин: Россия и Китай подтвердили заинтересованность в "Силе Сибири 2" - РИА Новости, 17.05.2024
Путин: Россия и Китай подтвердили заинтересованность в "Силе Сибири 2"
Россия и Китай подтвердили заинтересованность в реализации проекта газопровода "Сила Сибири 2", сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:09
2024-05-17T14:09
экономика
россия
китай
монголия
владимир путин
газпром
сила сибири — 2
в мире
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия и Китай подтвердили заинтересованность в реализации проекта газопровода "Сила Сибири 2", сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во время визита в Китай. "Не готов сказать по техническим деталям, но подтверждена заинтересованность с обеих сторон в реализации этого проекта. Китайская экономика растет, она требует увеличения энергоресурсов, которые необходимы для поддержания этого роста", - сказал Путин, отвечая на вопрос о движении переговоров двух стран по проекту "Силы Сибири 2". "Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы.
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экономика, россия, китай, монголия, владимир путин, газпром, сила сибири — 2, в мире
Экономика, Россия, Китай, Монголия, Владимир Путин, Газпром, Сила Сибири — 2, В мире
Путин: Россия и Китай подтвердили заинтересованность в "Силе Сибири 2"

Путин: стороны заинтересованы в реализации проекта "Сила Сибири 2"

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия и Китай подтвердили заинтересованность в реализации проекта газопровода "Сила Сибири 2", сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во время визита в Китай.
"Не готов сказать по техническим деталям, но подтверждена заинтересованность с обеих сторон в реализации этого проекта. Китайская экономика растет, она требует увеличения энергоресурсов, которые необходимы для поддержания этого роста", - сказал Путин, отвечая на вопрос о движении переговоров двух стран по проекту "Силы Сибири 2".
"Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы.
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ЭкономикаРоссияКитайМонголияВладимир ПутинГазпромСила Сибири — 2В мире
 
 
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