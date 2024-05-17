https://ria.ru/20240517/putin-1946676003.html
Путин: Россия и Китай подтвердили заинтересованность в "Силе Сибири 2"
Путин: Россия и Китай подтвердили заинтересованность в "Силе Сибири 2" - РИА Новости, 17.05.2024
Путин: Россия и Китай подтвердили заинтересованность в "Силе Сибири 2"
Россия и Китай подтвердили заинтересованность в реализации проекта газопровода "Сила Сибири 2", сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:09
2024-05-17T14:09
2024-05-17T14:09
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия и Китай подтвердили заинтересованность в реализации проекта газопровода "Сила Сибири 2", сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во время визита в Китай. "Не готов сказать по техническим деталям, но подтверждена заинтересованность с обеих сторон в реализации этого проекта. Китайская экономика растет, она требует увеличения энергоресурсов, которые необходимы для поддержания этого роста", - сказал Путин, отвечая на вопрос о движении переговоров двух стран по проекту "Силы Сибири 2". "Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы.
https://ria.ru/20240507/khankhuey-1944463997.html
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экономика, россия, китай, монголия, владимир путин, газпром, сила сибири — 2, в мире
Экономика, Россия, Китай, Монголия, Владимир Путин, Газпром, Сила Сибири — 2, В мире
Путин: Россия и Китай подтвердили заинтересованность в "Силе Сибири 2"
Путин: стороны заинтересованы в реализации проекта "Сила Сибири 2"