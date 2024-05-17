https://ria.ru/20240517/putin-1946673960.html

Путин: нельзя обсуждать формулы мира на Украине, основанные на хотелках

Путин: нельзя обсуждать формулы мира на Украине, основанные на хотелках - РИА Новости, 17.05.2024

Путин: нельзя обсуждать формулы мира на Украине, основанные на хотелках

Формулы мира на Украине, основанные на хотелках, а не на реальной ситуации, невозможно обсуждать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:03

2024-05-17T14:03

2024-05-17T17:50

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Формулы мира на Украине, основанные на хотелках, а не на реальной ситуации, невозможно обсуждать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы долго, почти полтора месяца, вели переговоры (с Украиной - ред.) - сначала в Минске, потом в Стамбуле. Достигли определенных компромиссов, украинская сторона поставила подпись под выжимкой из этих документов... Мы над этим работали, теперь какие-то формулы. Основанные на чем? На хотелках, а не на реальной ситуации, это невозможно обсуждать", - заявил он в ходе пресс-конференции, подчеркнув, что Россия никогда не отказывалась от конструктивных обсуждений.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946671287.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, минск, стамбул