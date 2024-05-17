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Путин: нельзя обсуждать формулы мира на Украине, основанные на хотелках
Путин: нельзя обсуждать формулы мира на Украине, основанные на хотелках - РИА Новости, 17.05.2024
Путин: нельзя обсуждать формулы мира на Украине, основанные на хотелках
Формулы мира на Украине, основанные на хотелках, а не на реальной ситуации, невозможно обсуждать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:03
2024-05-17T14:03
2024-05-17T17:50
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Формулы мира на Украине, основанные на хотелках, а не на реальной ситуации, невозможно обсуждать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы долго, почти полтора месяца, вели переговоры (с Украиной - ред.) - сначала в Минске, потом в Стамбуле. Достигли определенных компромиссов, украинская сторона поставила подпись под выжимкой из этих документов... Мы над этим работали, теперь какие-то формулы. Основанные на чем? На хотелках, а не на реальной ситуации, это невозможно обсуждать", - заявил он в ходе пресс-конференции, подчеркнув, что Россия никогда не отказывалась от конструктивных обсуждений.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946671287.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Минск, Стамбул
Путин: нельзя обсуждать формулы мира на Украине, основанные на хотелках
Путин: невозможно обсуждать формулы мира на Украине, не основанные на реальности