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Путин: нельзя обсуждать формулы мира на Украине, основанные на хотелках - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 17.05.2024 (обновлено: 17:50 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946673960.html
Путин: нельзя обсуждать формулы мира на Украине, основанные на хотелках
Путин: нельзя обсуждать формулы мира на Украине, основанные на хотелках - РИА Новости, 17.05.2024
Путин: нельзя обсуждать формулы мира на Украине, основанные на хотелках
Формулы мира на Украине, основанные на хотелках, а не на реальной ситуации, невозможно обсуждать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:03
2024-05-17T17:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
минск
стамбул
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Формулы мира на Украине, основанные на хотелках, а не на реальной ситуации, невозможно обсуждать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы долго, почти полтора месяца, вели переговоры (с Украиной - ред.) - сначала в Минске, потом в Стамбуле. Достигли определенных компромиссов, украинская сторона поставила подпись под выжимкой из этих документов... Мы над этим работали, теперь какие-то формулы. Основанные на чем? На хотелках, а не на реальной ситуации, это невозможно обсуждать", - заявил он в ходе пресс-конференции, подчеркнув, что Россия никогда не отказывалась от конструктивных обсуждений.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946671287.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, минск, стамбул
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Минск, Стамбул
Путин: нельзя обсуждать формулы мира на Украине, основанные на хотелках

Путин: невозможно обсуждать формулы мира на Украине, не основанные на реальности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Формулы мира на Украине, основанные на хотелках, а не на реальной ситуации, невозможно обсуждать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы долго, почти полтора месяца, вели переговоры (с Украиной - ред.) - сначала в Минске, потом в Стамбуле. Достигли определенных компромиссов, украинская сторона поставила подпись под выжимкой из этих документов... Мы над этим работали, теперь какие-то формулы. Основанные на чем? На хотелках, а не на реальной ситуации, это невозможно обсуждать", - заявил он в ходе пресс-конференции, подчеркнув, что Россия никогда не отказывалась от конструктивных обсуждений.
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Путин назвал договоренности в Стамбуле базой для переговоров по Украине
Вчера, 13:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинМинскСтамбул
 
 
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