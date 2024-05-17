https://ria.ru/20240517/putin-1946669778.html
Путин заявил, что мировые резервы в долларах продолжат уменьшаться
Путин заявил, что мировые резервы в долларах продолжат уменьшаться - РИА Новости, 17.05.2024
Путин заявил, что мировые резервы в долларах продолжат уменьшаться
Мировые резервы в долларах продолжат уменьшаться, этот процесс неизбежен, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:52
2024-05-17T13:52
2024-05-17T13:52
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Мировые резервы в долларах продолжат уменьшаться, этот процесс неизбежен, сообщил президент России Владимир Путин. На пресс-конференции глава государства указал на ошибку со стороны американских политических элит, которые сами себе наносят огромный ущерб, подрывая доверие к доллару, и постепенно сворачивают состояние доллара как мировой расчетной и резервной валюты. "Им никак не остановиться. Есть минусы для нас в том, что мы вынуждены искать другие возможности, но есть и плюсы, потому что вот эта ситуация, при которой одна страна диктует всему оставшемуся миру свою волю, в том числе и в политической сфере, используя финансово-экономический инструмент, она неприемлема. И все страны мира, уверяю вас, надо посмотреть только объемы резервов, как они уменьшаются в долларах, вот весь мир реагирует на это, я думаю, этот процесс неизбежен", - сказал Путин.
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экономика, цены на нефть, россия, владимир путин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что мировые резервы в долларах продолжат уменьшаться
Путин: мировые резервы в долларах неизбежно продолжат уменьшаться
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Мировые резервы в долларах продолжат уменьшаться, этот процесс неизбежен, сообщил президент России Владимир Путин.
На пресс-конференции глава государства указал на ошибку со стороны американских политических элит, которые сами себе наносят огромный ущерб, подрывая доверие к доллару, и постепенно сворачивают состояние доллара как мировой расчетной и резервной валюты.
"Им никак не остановиться. Есть минусы для нас в том, что мы вынуждены искать другие возможности, но есть и плюсы, потому что вот эта ситуация, при которой одна страна диктует всему оставшемуся миру свою волю, в том числе и в политической сфере, используя финансово-экономический инструмент, она неприемлема. И все страны мира, уверяю вас, надо посмотреть только объемы резервов, как они уменьшаются в долларах, вот весь мир реагирует на это, я думаю, этот процесс неизбежен", - сказал Путин.