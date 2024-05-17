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Россия сосредоточит админресурсы на достижении целей СВО, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 17.05.2024 (обновлено: 13:46 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946667917.html
Россия сосредоточит админресурсы на достижении целей СВО, заявил Путин
Россия сосредоточит админресурсы на достижении целей СВО, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Россия сосредоточит админресурсы на достижении целей СВО, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена сосредоточить административные ресурсы на достижении нужных ей результатов в рамках проведения СВО. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:45
2024-05-17T13:46
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена сосредоточить административные ресурсы на достижении нужных ей результатов в рамках проведения СВО. "Если вы обратили внимание, я поддержал идею о том, чтобы Дениса Валентиновича Мантурова сделать первым заместителем в правительстве именно в силу того, что мы хотим сосредоточить административные ресурсы на достижении основной задачи, которая сегодня стоит перед страной - достижение нужных нам результатов в рамках проведения специальной военной операции", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.
https://ria.ru/20240516/spetsoperatsiya-1946544511.html
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россия, владимир путин, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Политика
Россия сосредоточит админресурсы на достижении целей СВО, заявил Путин

Путин: Россия сосредоточит админресурсы на достижении нужных результатов СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена сосредоточить административные ресурсы на достижении нужных ей результатов в рамках проведения СВО.
"Если вы обратили внимание, я поддержал идею о том, чтобы Дениса Валентиновича Мантурова сделать первым заместителем в правительстве именно в силу того, что мы хотим сосредоточить административные ресурсы на достижении основной задачи, которая сегодня стоит перед страной - достижение нужных нам результатов в рамках проведения специальной военной операции", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
ВСУ признали, что российская армия стала только сильнее за время СВО
16 мая, 21:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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