https://ria.ru/20240517/putin-1946667917.html

Россия сосредоточит админресурсы на достижении целей СВО, заявил Путин

Россия сосредоточит админресурсы на достижении целей СВО, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024

Россия сосредоточит админресурсы на достижении целей СВО, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена сосредоточить административные ресурсы на достижении нужных ей результатов в рамках проведения СВО. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:45

2024-05-17T13:45

2024-05-17T13:46

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена сосредоточить административные ресурсы на достижении нужных ей результатов в рамках проведения СВО. "Если вы обратили внимание, я поддержал идею о том, чтобы Дениса Валентиновича Мантурова сделать первым заместителем в правительстве именно в силу того, что мы хотим сосредоточить административные ресурсы на достижении основной задачи, которая сегодня стоит перед страной - достижение нужных нам результатов в рамках проведения специальной военной операции", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

https://ria.ru/20240516/spetsoperatsiya-1946544511.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика