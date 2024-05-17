https://ria.ru/20240517/putin-1946666635.html

Россию не видят на мирной конференции по Украине в Швейцарии, заявил Путин

Россию не видят на мирной конференции по Украине в Швейцарии, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024

Россию не видят на мирной конференции по Украине в Швейцарии, заявил Путин

Организаторы конференции по Украине в Швейцарии не пригласили Россию и не видят участия Москвы в ней, "не видят - не надо", заявил президент России Владимир... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:43

2024-05-17T13:43

2024-05-17T13:43

россия

украина

швейцария

владимир путин

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Организаторы конференции по Украине в Швейцарии не пригласили Россию и не видят участия Москвы в ней, "не видят - не надо", заявил президент России Владимир Путин. "Они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят... Ну не видят - не надо", - отметил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

https://ria.ru/20240517/putin-1946657413.html

россия

украина

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россия, украина, швейцария, владимир путин