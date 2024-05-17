https://ria.ru/20240517/putin-1946666635.html
Россию не видят на мирной конференции по Украине в Швейцарии, заявил Путин
Россию не видят на мирной конференции по Украине в Швейцарии, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Россию не видят на мирной конференции по Украине в Швейцарии, заявил Путин
Организаторы конференции по Украине в Швейцарии не пригласили Россию и не видят участия Москвы в ней, "не видят - не надо", заявил президент России Владимир... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:43
2024-05-17T13:43
2024-05-17T13:43
россия
украина
швейцария
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946653816_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_75fae1ec954d8a6826817ed6755df111.jpg
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Организаторы конференции по Украине в Швейцарии не пригласили Россию и не видят участия Москвы в ней, "не видят - не надо", заявил президент России Владимир Путин. "Они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят... Ну не видят - не надо", - отметил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
https://ria.ru/20240517/putin-1946657413.html
россия
украина
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946653816_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_479b57c6bd21dd78d15e6f9375c43df5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, швейцария, владимир путин
Россия, Украина, Швейцария, Владимир Путин
Россию не видят на мирной конференции по Украине в Швейцарии, заявил Путин
Путин: если Россию не видят на мирной конференции в Швейцарии, то нам и не надо