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Путин: вся европейская экономика будет чувствовать себя нездоровой - РИА Новости, 17.05.2024
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13:41 17.05.2024 (обновлено: 14:33 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946665812.html
Путин: вся европейская экономика будет чувствовать себя нездоровой
Путин: вся европейская экономика будет чувствовать себя нездоровой - РИА Новости, 17.05.2024
Путин: вся европейская экономика будет чувствовать себя нездоровой
Вся европейская экономика будет чувствовать себя нездоровой, если Германия, которая уже ушла в рецессию, продолжит "чихать", заявил президент России Владимир... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:41
2024-05-17T14:33
экономика
цены на нефть
германия
россия
европа
владимир путин
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Вся европейская экономика будет чувствовать себя нездоровой, если Германия, которая уже ушла в рецессию, продолжит "чихать", заявил президент России Владимир Путин. "Немецкая экономика в Европе уже в минус работает, французская балансирует на грани рецессии. Если немецкая экономика "зачихает" как следует, будет чувствовать себя неважно, то вся европейская экономика будет за ней чувствовать себя не очень здоровой, мягко говоря", - сказал Путин на пресс-конференции в пятницу. Федеральное статистическое бюро Германии в апреле сообщило, что ВВП страны, по предварительной оценке, в первом квартале сократился на 0,2% в годовом выражении с учетом сезонных корректировок. В четвертом квартале прошлого года ВВП также показал снижение на 0,2%.
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экономика, цены на нефть, германия, россия, европа, владимир путин
Экономика, Цены на нефть, Германия, Россия, Европа, Владимир Путин
Путин: вся европейская экономика будет чувствовать себя нездоровой

Путин: экономика всей Европы пострадает, если Германия не выйдет из рецессии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Вся европейская экономика будет чувствовать себя нездоровой, если Германия, которая уже ушла в рецессию, продолжит "чихать", заявил президент России Владимир Путин.
"Немецкая экономика в Европе уже в минус работает, французская балансирует на грани рецессии. Если немецкая экономика "зачихает" как следует, будет чувствовать себя неважно, то вся европейская экономика будет за ней чувствовать себя не очень здоровой, мягко говоря", - сказал Путин на пресс-конференции в пятницу.
Федеральное статистическое бюро Германии в апреле сообщило, что ВВП страны, по предварительной оценке, в первом квартале сократился на 0,2% в годовом выражении с учетом сезонных корректировок. В четвертом квартале прошлого года ВВП также показал снижение на 0,2%.
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ЭкономикаЦены на нефтьГерманияРоссияЕвропаВладимир Путин
 
 
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