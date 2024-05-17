https://ria.ru/20240517/putin-1946665812.html

Путин: вся европейская экономика будет чувствовать себя нездоровой

Путин: вся европейская экономика будет чувствовать себя нездоровой - РИА Новости, 17.05.2024

Путин: вся европейская экономика будет чувствовать себя нездоровой

Вся европейская экономика будет чувствовать себя нездоровой, если Германия, которая уже ушла в рецессию, продолжит "чихать", заявил президент России Владимир... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:41

2024-05-17T13:41

2024-05-17T14:33

экономика

цены на нефть

германия

россия

европа

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946653816_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_75fae1ec954d8a6826817ed6755df111.jpg

ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Вся европейская экономика будет чувствовать себя нездоровой, если Германия, которая уже ушла в рецессию, продолжит "чихать", заявил президент России Владимир Путин. "Немецкая экономика в Европе уже в минус работает, французская балансирует на грани рецессии. Если немецкая экономика "зачихает" как следует, будет чувствовать себя неважно, то вся европейская экономика будет за ней чувствовать себя не очень здоровой, мягко говоря", - сказал Путин на пресс-конференции в пятницу. Федеральное статистическое бюро Германии в апреле сообщило, что ВВП страны, по предварительной оценке, в первом квартале сократился на 0,2% в годовом выражении с учетом сезонных корректировок. В четвертом квартале прошлого года ВВП также показал снижение на 0,2%.

https://ria.ru/20240118/es-1921923702.html

германия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, германия, россия, европа, владимир путин