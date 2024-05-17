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Для России может иметь значение легитимность Зеленского, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
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13:36 17.05.2024 (обновлено: 13:47 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946663798.html
Для России может иметь значение легитимность Зеленского, заявил Путин
Для России может иметь значение легитимность Зеленского, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Для России может иметь значение легитимность Зеленского, заявил Путин
Для России имеет значение легитимность президента Украины, если придется подписывать документы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:36
2024-05-17T13:47
россия
украина
китай
владимир путин
владимир зеленский
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Для России имеет значение легитимность президента Украины, если придется подписывать документы, заявил президент РФ Владимир Путин. Он ранее заявил, что на вопрос о легитимности Владимира Зеленского должна ответить правовая и политическая система Украины. "Для нас это, конечно, имеет значение, потому что если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями, это факт очевидный", - сказал Путин на пресс-конференции по итогу визита в Китай.
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россия, украина, китай, владимир путин, владимир зеленский
Россия, Украина, Китай, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Для России может иметь значение легитимность Зеленского, заявил Путин

Путин заявил, что легитимность Зеленского важна для РФ при подписании документов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Для России имеет значение легитимность президента Украины, если придется подписывать документы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он ранее заявил, что на вопрос о легитимности Владимира Зеленского должна ответить правовая и политическая система Украины.
"Для нас это, конечно, имеет значение, потому что если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями, это факт очевидный", - сказал Путин на пресс-конференции по итогу визита в Китай.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам III Международного форума Один пояс, один путь в Пекине. 18 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
США все больше втягиваются в конфликт на Украине, заявил Путин
18 октября 2023, 12:57
 
РоссияУкраинаКитайВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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