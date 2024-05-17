https://ria.ru/20240517/putin-1946663798.html

Для России может иметь значение легитимность Зеленского, заявил Путин

Для России может иметь значение легитимность Зеленского, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024

Для России может иметь значение легитимность Зеленского, заявил Путин

Для России имеет значение легитимность президента Украины, если придется подписывать документы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:36

2024-05-17T13:36

2024-05-17T13:47

россия

украина

китай

владимир путин

владимир зеленский

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Для России имеет значение легитимность президента Украины, если придется подписывать документы, заявил президент РФ Владимир Путин. Он ранее заявил, что на вопрос о легитимности Владимира Зеленского должна ответить правовая и политическая система Украины. "Для нас это, конечно, имеет значение, потому что если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями, это факт очевидный", - сказал Путин на пресс-конференции по итогу визита в Китай.

https://ria.ru/20231018/ssha-1903580987.html

россия

украина

китай

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россия, украина, китай, владимир путин, владимир зеленский