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Путин заявил, что постоянно контактировал с Зеленским до начала СВО - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 17.05.2024 (обновлено: 13:33 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946662110.html
Путин заявил, что постоянно контактировал с Зеленским до начала СВО
Путин заявил, что постоянно контактировал с Зеленским до начала СВО - РИА Новости, 17.05.2024
Путин заявил, что постоянно контактировал с Зеленским до начала СВО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что до острой фазы конфликта на Украине был в постоянном контакте с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:32
2024-05-17T13:33
специальная военная операция на украине
политика
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что до острой фазы конфликта на Украине был в постоянном контакте с Владимиром Зеленским. Журналистка на пресс-конференции спросила, перестанет ли Россия считать Владимира Зеленского легитимным президентом после окончания срока его полномочий 20 мая, и будет ли Путин говорить с Зеленским после этого. "Мы раньше с ним общались, были в постоянном контакте до того, как конфликт вышел в острую фазу вооруженной борьбы", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929416924.html
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политика, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Путин заявил, что постоянно контактировал с Зеленским до начала СВО

Путин заявил, что до острой фазы конфликта постоянно контактировал с Зеленским

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. 2019 год
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. 2019 год - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. 2019 год. Архивное фото
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что до острой фазы конфликта на Украине был в постоянном контакте с Владимиром Зеленским.
Журналистка на пресс-конференции спросила, перестанет ли Россия считать Владимира Зеленского легитимным президентом после окончания срока его полномочий 20 мая, и будет ли Путин говорить с Зеленским после этого.
"Мы раньше с ним общались, были в постоянном контакте до того, как конфликт вышел в острую фазу вооруженной борьбы", - сказал Путин журналистам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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