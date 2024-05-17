https://ria.ru/20240517/putin-1946662110.html
Путин заявил, что постоянно контактировал с Зеленским до начала СВО
Путин заявил, что постоянно контактировал с Зеленским до начала СВО - РИА Новости, 17.05.2024
Путин заявил, что постоянно контактировал с Зеленским до начала СВО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что до острой фазы конфликта на Украине был в постоянном контакте с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:32
2024-05-17T13:32
2024-05-17T13:33
специальная военная операция на украине
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что до острой фазы конфликта на Украине был в постоянном контакте с Владимиром Зеленским. Журналистка на пресс-конференции спросила, перестанет ли Россия считать Владимира Зеленского легитимным президентом после окончания срока его полномочий 20 мая, и будет ли Путин говорить с Зеленским после этого. "Мы раньше с ним общались, были в постоянном контакте до того, как конфликт вышел в острую фазу вооруженной борьбы", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929416924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Путин заявил, что постоянно контактировал с Зеленским до начала СВО
Путин заявил, что до острой фазы конфликта постоянно контактировал с Зеленским