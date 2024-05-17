https://ria.ru/20240517/putin-1946662110.html

Путин заявил, что постоянно контактировал с Зеленским до начала СВО

Путин заявил, что постоянно контактировал с Зеленским до начала СВО - РИА Новости, 17.05.2024

Путин заявил, что постоянно контактировал с Зеленским до начала СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что до острой фазы конфликта на Украине был в постоянном контакте с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:32

2024-05-17T13:32

2024-05-17T13:33

специальная военная операция на украине

политика

россия

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владимир путин

владимир зеленский

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что до острой фазы конфликта на Украине был в постоянном контакте с Владимиром Зеленским. Журналистка на пресс-конференции спросила, перестанет ли Россия считать Владимира Зеленского легитимным президентом после окончания срока его полномочий 20 мая, и будет ли Путин говорить с Зеленским после этого. "Мы раньше с ним общались, были в постоянном контакте до того, как конфликт вышел в острую фазу вооруженной борьбы", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929416924.html

россия

украина

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Кирилл Волков

политика, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский