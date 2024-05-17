https://ria.ru/20240517/putin-1946659744.html
Путин оценил расходы на оборону и безопасность
Путин оценил расходы на оборону и безопасность - РИА Новости, 17.05.2024
Путин оценил расходы на оборону и безопасность
Расходы на оборону и безопасность России сейчас не критичны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:28
2024-05-17T13:28
2024-05-17T13:47
россия
владимир путин
безопасность
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Расходы на оборону и безопасность России сейчас не критичны, заявил президент РФ Владимир Путин."Если вот на все на это Минобороны - 6,7% (расходы от ВВП - ред.), а на всю оборонную безопасность - 8% с небольшим - это не критично пока", - сказал Путин на пресс-конференции в Китае.
https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин оценил расходы на оборону и безопасность
Путин назвал расходы на оборону и безопасность России некритичными