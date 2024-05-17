https://ria.ru/20240517/putin-1946659744.html

Путин оценил расходы на оборону и безопасность

Путин оценил расходы на оборону и безопасность - РИА Новости, 17.05.2024

Путин оценил расходы на оборону и безопасность

Расходы на оборону и безопасность России сейчас не критичны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:28

2024-05-17T13:28

2024-05-17T13:47

россия

владимир путин

безопасность

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Расходы на оборону и безопасность России сейчас не критичны, заявил президент РФ Владимир Путин."Если вот на все на это Минобороны - 6,7% (расходы от ВВП - ред.), а на всю оборонную безопасность - 8% с небольшим - это не критично пока", - сказал Путин на пресс-конференции в Китае.

https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html

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россия, владимир путин, безопасность