https://ria.ru/20240517/putin-1946657861.html
Путин: Россия и Китай будут развивать производства в ответ на санкции
Путин: Россия и Китай будут развивать производства в ответ на санкции - РИА Новости, 17.05.2024
Путин: Россия и Китай будут развивать производства в ответ на санкции
Россия и Китай будут развивать совместные производства в ответ на санкции против них, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:22
2024-05-17T13:22
2024-05-17T13:25
россия
китай
в мире
экономика
санкции в отношении россии
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут развивать совместные производства в ответ на санкции против них, заявил президент РФ Владимир Путин."Но можно ли что-то сделать с этим (ограничениями денежных переводов в рамках санкций - ред.)? И с этим можно. Совместное производство будем развивать. Это требует времени… Будем делать совместное производство", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.
https://ria.ru/20240517/putin-1946649425.html
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россия, китай, в мире, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Китай, В мире, Экономика, Санкции в отношении России
Путин: Россия и Китай будут развивать производства в ответ на санкции
Путин: Россия и Китай будут развивать совместные производства в ответ на санкции