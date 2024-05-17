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Путин: Россия и Китай будут развивать производства в ответ на санкции - РИА Новости, 17.05.2024
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13:22 17.05.2024 (обновлено: 13:25 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946657861.html
Путин: Россия и Китай будут развивать производства в ответ на санкции
Путин: Россия и Китай будут развивать производства в ответ на санкции - РИА Новости, 17.05.2024
Путин: Россия и Китай будут развивать производства в ответ на санкции
Россия и Китай будут развивать совместные производства в ответ на санкции против них, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:22
2024-05-17T13:25
россия
китай
в мире
экономика
санкции в отношении россии
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут развивать совместные производства в ответ на санкции против них, заявил президент РФ Владимир Путин."Но можно ли что-то сделать с этим (ограничениями денежных переводов в рамках санкций - ред.)? И с этим можно. Совместное производство будем развивать. Это требует времени… Будем делать совместное производство", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.
https://ria.ru/20240517/putin-1946649425.html
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россия, китай, в мире, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Китай, В мире, Экономика, Санкции в отношении России
Путин: Россия и Китай будут развивать производства в ответ на санкции

Путин: Россия и Китай будут развивать совместные производства в ответ на санкции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Флаги Росиии и Китая. Архивное фото
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут развивать совместные производства в ответ на санкции против них, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Но можно ли что-то сделать с этим (ограничениями денежных переводов в рамках санкций - ред.)? И с этим можно. Совместное производство будем развивать. Это требует времени… Будем делать совместное производство", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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Вчера, 13:03
 
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