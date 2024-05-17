https://ria.ru/20240517/putin-1946657861.html

Путин: Россия и Китай будут развивать производства в ответ на санкции

Путин: Россия и Китай будут развивать производства в ответ на санкции - РИА Новости, 17.05.2024

Путин: Россия и Китай будут развивать производства в ответ на санкции

Россия и Китай будут развивать совместные производства в ответ на санкции против них, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:22

2024-05-17T13:22

2024-05-17T13:25

россия

китай

в мире

экономика

санкции в отношении россии

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут развивать совместные производства в ответ на санкции против них, заявил президент РФ Владимир Путин."Но можно ли что-то сделать с этим (ограничениями денежных переводов в рамках санкций - ред.)? И с этим можно. Совместное производство будем развивать. Это требует времени… Будем делать совместное производство", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

https://ria.ru/20240517/putin-1946649425.html

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россия, китай, в мире, экономика, санкции в отношении россии