https://ria.ru/20240517/putin-1946643906.html

Путин заявил о отсутствии сомнений в том, что мир становится многополярным

Путин заявил о отсутствии сомнений в том, что мир становится многополярным - РИА Новости, 17.05.2024

Путин заявил о отсутствии сомнений в том, что мир становится многополярным

Президент России Владимир Путин заявил, что нет сомнений в том, что мир становится многополярным, все отдают себе в этом отчет. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:56

2024-05-17T12:56

2024-05-17T13:16

владимир путин

россия

китай

в мире

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нет сомнений в том, что мир становится многополярным, все отдают себе в этом отчет."Конечно, нужно укрепить складывающийся многополярный мир. То, что он сейчас на наших глазах складывается, и мир становится многополярным, здесь нет никаких сомнений. Думая, что все это прекрасно понимают, отдают себе отчет в этом", - сказал Путин в ходе пресс-конференции.Он добавил, что очень важно, чтобы те, кто пытается сохранить свою монополию на принятие решений в мире по всем вопросам, понимая это, сделали все, что от них зависит, чтобы этот процесс был естественным, мирным, бесконфликтным,"И чтобы мнение всех участников процесса учитывалось в полном объеме, и чтобы все мы искали компромиссы достаточно сложных решений, перед которыми все мы стоим", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20240517/putin-1946644719.html

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владимир путин, россия, китай, в мире