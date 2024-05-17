https://ria.ru/20240517/putin-1946643906.html
Путин заявил о отсутствии сомнений в том, что мир становится многополярным
Путин заявил о отсутствии сомнений в том, что мир становится многополярным - РИА Новости, 17.05.2024
Путин заявил о отсутствии сомнений в том, что мир становится многополярным
Президент России Владимир Путин заявил, что нет сомнений в том, что мир становится многополярным, все отдают себе в этом отчет. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:56
2024-05-17T12:56
2024-05-17T13:16
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нет сомнений в том, что мир становится многополярным, все отдают себе в этом отчет."Конечно, нужно укрепить складывающийся многополярный мир. То, что он сейчас на наших глазах складывается, и мир становится многополярным, здесь нет никаких сомнений. Думая, что все это прекрасно понимают, отдают себе отчет в этом", - сказал Путин в ходе пресс-конференции.Он добавил, что очень важно, чтобы те, кто пытается сохранить свою монополию на принятие решений в мире по всем вопросам, понимая это, сделали все, что от них зависит, чтобы этот процесс был естественным, мирным, бесконфликтным,"И чтобы мнение всех участников процесса учитывалось в полном объеме, и чтобы все мы искали компромиссы достаточно сложных решений, перед которыми все мы стоим", - добавил глава государства.
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владимир путин, россия, китай, в мире
Владимир Путин, Россия, Китай, В мире
Путин заявил о отсутствии сомнений в том, что мир становится многополярным
Путин: все отдают себе отчет в том, что мир становится многополярным
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нет сомнений в том, что мир становится многополярным, все отдают себе в этом отчет.
"Конечно, нужно укрепить складывающийся многополярный мир. То, что он сейчас на наших глазах складывается, и мир становится многополярным, здесь нет никаких сомнений. Думая, что все это прекрасно понимают, отдают себе отчет в этом", - сказал Путин в ходе пресс-конференции.
Он добавил, что очень важно, чтобы те, кто пытается сохранить свою монополию на принятие решений в мире по всем вопросам, понимая это, сделали все, что от них зависит, чтобы этот процесс был естественным, мирным, бесконфликтным,
"И чтобы мнение всех участников процесса учитывалось в полном объеме, и чтобы все мы искали компромиссы достаточно сложных решений, перед которыми все мы стоим", - добавил глава государства.