https://ria.ru/20240517/putin-1946643430.html

Россия и Китай поддерживают формирование многополярного мира, заявил Путин

Россия и Китай поддерживают формирование многополярного мира, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024

Россия и Китай поддерживают формирование многополярного мира, заявил Путин

Россия и Китай настроены поддерживать формирование многополярного мира, однако в современном мире необходимо искать компромиссы, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:55

2024-05-17T12:55

2024-05-17T13:04

россия

китай

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия и Китай настроены поддерживать формирование многополярного мира, однако в современном мире необходимо искать компромиссы, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно укрепить складывающийся многополярный мир... Важно, чтобы те, кто стараются сохранить свою монополию на принятие решений по всем вопросам, понимали, что от них в данном случае зависит, чтобы этот процесс был мирным, бесконфликтным, чтобы все мы искали компромиссы достаточно сложных решений, перед которыми мы стоим", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240517/putin-1946522012.html

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китай

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