https://ria.ru/20240517/putin-1946643430.html
Россия и Китай поддерживают формирование многополярного мира, заявил Путин
Россия и Китай поддерживают формирование многополярного мира, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Россия и Китай поддерживают формирование многополярного мира, заявил Путин
Россия и Китай настроены поддерживать формирование многополярного мира, однако в современном мире необходимо искать компромиссы, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:55
2024-05-17T12:55
2024-05-17T13:04
россия
китай
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия и Китай настроены поддерживать формирование многополярного мира, однако в современном мире необходимо искать компромиссы, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно укрепить складывающийся многополярный мир... Важно, чтобы те, кто стараются сохранить свою монополию на принятие решений по всем вопросам, понимали, что от них в данном случае зависит, чтобы этот процесс был мирным, бесконфликтным, чтобы все мы искали компромиссы достаточно сложных решений, перед которыми мы стоим", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240517/putin-1946522012.html
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россия, китай
Россия и Китай поддерживают формирование многополярного мира, заявил Путин
Путин: РФ и КНР поддерживают формирование многополярного мира
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия и Китай настроены поддерживать формирование многополярного мира, однако в современном мире необходимо искать компромиссы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно укрепить складывающийся многополярный мир... Важно, чтобы те, кто стараются сохранить свою монополию на принятие решений по всем вопросам, понимали, что от них в данном случае зависит, чтобы этот процесс был мирным, бесконфликтным, чтобы все мы искали компромиссы достаточно сложных решений, перед которыми мы стоим", - сказал Путин.