https://ria.ru/20240517/putin-1946643104.html

Путин призвал укрепить складывающийся многополярный мир

Путин призвал укрепить складывающийся многополярный мир - РИА Новости, 17.05.2024

Путин призвал укрепить складывающийся многополярный мир

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно укрепить складывающийся сейчас многополярный мир. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:53

2024-05-17T12:53

2024-05-17T13:35

владимир путин

россия

китай

в мире

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно укрепить складывающийся сейчас многополярный мир.Он отметил, что развитие РФ и Китая должно быть конструктивным, должно быть мирным, без всяких сомнений, оно должно учитывать не только интересы двух стран, но и интересы всех участников международного общения."И конечно, нужно укрепить складывающийся многополярный мир. То, что он сейчас на наших глазах складывается, и мир становится многополярным, здесь нет никаких сомнений. Думаю, что все это прекрасно понимают, отдают себе отчет в этом", - сказал Путин на пресс-конференции.

https://ria.ru/20240508/mnogopolyarnost-1944625049.html

россия

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владимир путин, россия, китай, в мире