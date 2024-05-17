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Путин призвал укрепить складывающийся многополярный мир - РИА Новости, 17.05.2024
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12:53 17.05.2024 (обновлено: 13:35 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946643104.html
Путин призвал укрепить складывающийся многополярный мир
Путин призвал укрепить складывающийся многополярный мир - РИА Новости, 17.05.2024
Путин призвал укрепить складывающийся многополярный мир
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно укрепить складывающийся сейчас многополярный мир. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:53
2024-05-17T13:35
владимир путин
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китай
в мире
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно укрепить складывающийся сейчас многополярный мир.Он отметил, что развитие РФ и Китая должно быть конструктивным, должно быть мирным, без всяких сомнений, оно должно учитывать не только интересы двух стран, но и интересы всех участников международного общения."И конечно, нужно укрепить складывающийся многополярный мир. То, что он сейчас на наших глазах складывается, и мир становится многополярным, здесь нет никаких сомнений. Думаю, что все это прекрасно понимают, отдают себе отчет в этом", - сказал Путин на пресс-конференции.
https://ria.ru/20240508/mnogopolyarnost-1944625049.html
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владимир путин, россия, китай, в мире
Владимир Путин, Россия, Китай, В мире
Путин призвал укрепить складывающийся многополярный мир

Путин: нужно укрепить складывающийся сейчас многополярный мир

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно укрепить складывающийся сейчас многополярный мир.
Он отметил, что развитие РФ и Китая должно быть конструктивным, должно быть мирным, без всяких сомнений, оно должно учитывать не только интересы двух стран, но и интересы всех участников международного общения.
"И конечно, нужно укрепить складывающийся многополярный мир. То, что он сейчас на наших глазах складывается, и мир становится многополярным, здесь нет никаких сомнений. Думаю, что все это прекрасно понимают, отдают себе отчет в этом", - сказал Путин на пресс-конференции.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Китай и Россия продолжат продвигать многополярность, заявили в Пекине
8 мая, 11:53
 
Владимир ПутинРоссияКитайВ мире
 
 
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