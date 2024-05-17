https://ria.ru/20240517/putin-1946638402.html
Путин рассказал о хорошем темпе развития авиационного двигателестроения
Путин рассказал о хорошем темпе развития авиационного двигателестроения - РИА Новости, 17.05.2024
Путин рассказал о хорошем темпе развития авиационного двигателестроения
Авиационное двигателестроение хорошо развивается в России, есть возможности для создания авиадвигателей, нужен рынок, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:36
2024-05-17T12:36
2024-05-17T12:54
владимир путин
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авиация
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экономика
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Авиационное двигателестроение хорошо развивается в России, есть возможности для создания авиадвигателей, нужен рынок, сообщил президент России Владимир Путин."У нас хорошо развивается авиационное двигателестроение. Буквально несколько лет назад мы создали такой двигатель авиационный, который раньше не производили на протяжении предыдущих 20 лет, а может и 25", - сказал Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета.Он рассказал, что сейчас Россия делает мощный двигатель для широкофюзеляжных самолетов, все получается, и это может быть предметом сотрудничества Китаем."Почему я об этом говорю? Потому что рынок нужен. Вот наши друзья это прекрасно понимают. Мы готовы предоставить технологическое решение, нужен рынок. Китайский рынок огромный. Если мы будем штучно производить, это будет нерентабельно, а разработки хорошие", - сказал Путин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, авиация, китай, технологии, экономика
Владимир Путин, Россия, Авиация, Китай, Технологии, Экономика
Путин рассказал о хорошем темпе развития авиационного двигателестроения
Путин: в России есть возможности для создания авиадвигателей, нужен рынок
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Авиационное двигателестроение хорошо развивается в России, есть возможности для создания авиадвигателей, нужен рынок, сообщил президент России Владимир Путин.
"У нас хорошо развивается авиационное двигателестроение. Буквально несколько лет назад мы создали такой двигатель авиационный, который раньше не производили на протяжении предыдущих 20 лет, а может и 25", - сказал Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета.
Он рассказал, что сейчас Россия делает мощный двигатель для широкофюзеляжных самолетов, все получается, и это может быть предметом сотрудничества Китаем
.
"Почему я об этом говорю? Потому что рынок нужен. Вот наши друзья это прекрасно понимают. Мы готовы предоставить технологическое решение, нужен рынок. Китайский рынок огромный. Если мы будем штучно производить, это будет нерентабельно, а разработки хорошие", - сказал Путин.