https://ria.ru/20240517/putin-1946634504.html

Путин: СПБГУ и Харбинский политех откроют образовательный центр

Путин: СПБГУ и Харбинский политех откроют образовательный центр - РИА Новости, 17.05.2024

Путин: СПБГУ и Харбинский политех откроют образовательный центр

Президент России Владимир Путин заявил, что Санкт-Петербургский государственный университет (СПБГУ) совместно с Харбинским политехом откроют образовательный... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:22

2024-05-17T12:22

2024-05-17T13:47

общество

россия

китай

санкт-петербургский государственный университет

образование

просвещение

владимир путин

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Санкт-Петербургский государственный университет (СПБГУ) совместно с Харбинским политехом откроют образовательный центр, который станет одним из флагманов сотрудничества РФ и Китая в сферах образования и науки."Совсем скоро и другое ведущее российское учебное заведение, Санкт-Петербургский государственный университет, кстати говоря, я заканчивал этот университет и работал там в качестве помощника ректора этого университета. Он скоро откроет совместно с Харбинским политехом образовательный центр", - сказал Путин.Глава государства добавил, что в образовательном центре более 1,5 тысяч российских и китайских студентов будут вместе осваивать углубленные программы по математике, физике, химии, другим естественным, научным дисциплинам."Убежден, что уже в недалеком будущем этот центр станет одним из флагманов российско-китайского сотрудничества в сфере образования и науки", - подчеркнул Путин.Харбинский политехнический университет - один из ведущих высших технических учебных заведений Китая, крупный центр ключевых научно-технических разработок и инноваций. Здесь учится более 58 тысяч студентов. С мая 2020 года университет находится под санкциями США, официальная причина - "приобретение и попытка приобретения товаров, произведенных в США, для поддержки программ, связанных с Народно-освободительной армией Китая".

https://ria.ru/20240517/putin-1946622748.html

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общество, россия, китай, санкт-петербургский государственный университет, образование, просвещение , владимир путин