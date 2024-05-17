https://ria.ru/20240517/putin-1946633602.html

На коллайдере NICA возможны открытия мирового уровня, заявил Путин

На коллайдере NICA возможны открытия мирового уровня, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024

На коллайдере NICA возможны открытия мирового уровня, заявил Путин

Эксперименты на коллайдере NICA в подмосковной Дубне позволят сделать открытия мирового уровня и двигать прогресс на благо всего человечества, а не только... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:20

2024-05-17T12:20

2024-05-17T12:20

наука

россия

китай

владимир путин

nica (nuclotron-based ion collider facility)

дубна

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Эксперименты на коллайдере NICA в подмосковной Дубне позволят сделать открытия мирового уровня и двигать прогресс на благо всего человечества, а не только России и Китайской Народной Республики (КНР), заявил президент РФ Владимир Путин. "В свою очередь при активном содействии китайских партнеров в подмосковной городе Дубна на базе объединенного института ядерных исследований России строится уникальный ускорительный комплекс NICA. Абсолютно уверен, эксперименты и опыты на этом коллайдере позволят совершить открытия поистине мирового уровня, двигать вперед научно-технический прогресс на благо не только наших двух стран, но и без всякого преувеличения на благо человечества", - сказал Путин в ходе общения со студентами Харбинского политехнического университета. Путин в эти дни находится в КНР с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян.

https://ria.ru/20240517/putin-1946632217.html

россия

китай

дубна

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россия, китай, владимир путин, nica (nuclotron-based ion collider facility), дубна