https://ria.ru/20240517/putin-1946633602.html
На коллайдере NICA возможны открытия мирового уровня, заявил Путин
На коллайдере NICA возможны открытия мирового уровня, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
На коллайдере NICA возможны открытия мирового уровня, заявил Путин
Эксперименты на коллайдере NICA в подмосковной Дубне позволят сделать открытия мирового уровня и двигать прогресс на благо всего человечества, а не только... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:20
2024-05-17T12:20
2024-05-17T12:20
наука
россия
китай
владимир путин
nica (nuclotron-based ion collider facility)
дубна
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Эксперименты на коллайдере NICA в подмосковной Дубне позволят сделать открытия мирового уровня и двигать прогресс на благо всего человечества, а не только России и Китайской Народной Республики (КНР), заявил президент РФ Владимир Путин. "В свою очередь при активном содействии китайских партнеров в подмосковной городе Дубна на базе объединенного института ядерных исследований России строится уникальный ускорительный комплекс NICA. Абсолютно уверен, эксперименты и опыты на этом коллайдере позволят совершить открытия поистине мирового уровня, двигать вперед научно-технический прогресс на благо не только наших двух стран, но и без всякого преувеличения на благо человечества", - сказал Путин в ходе общения со студентами Харбинского политехнического университета. Путин в эти дни находится в КНР с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян.
https://ria.ru/20240517/putin-1946632217.html
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россия, китай, владимир путин, nica (nuclotron-based ion collider facility), дубна
Наука, Россия, Китай, Владимир Путин, NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility), Дубна
На коллайдере NICA возможны открытия мирового уровня, заявил Путин
Путин: эксперименты на коллайдере NICA позволят сделать открытия мирового уровня