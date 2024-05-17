https://ria.ru/20240517/putin-1946633062.html

В России исторически минимальный уровень безработицы, заявил Путин

В России исторически минимальный уровень безработицы, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024

В России исторически минимальный уровень безработицы, заявил Путин

В России исторически минимальный уровень безработицы - сейчас ее почти нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:18

2024-05-17T12:18

2024-05-17T12:26

россия

владимир путин

экономика

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. В России исторически минимальный уровень безработицы - сейчас ее почти нет, заявил президент России Владимир Путин."У нас сегодня, благодаря целому ряду обстоятельств и, прежде всего, конечно, экономической политике, которую проводит руководство страны, правительство, у нас исторически минимальный уровень безработицы... Ее почти нет", - сказал Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

https://ria.ru/20240514/bezrabotitsa-1945867559.html

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россия, владимир путин, экономика