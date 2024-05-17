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В России исторически минимальный уровень безработицы, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
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12:18 17.05.2024 (обновлено: 12:26 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946633062.html
В России исторически минимальный уровень безработицы, заявил Путин
В России исторически минимальный уровень безработицы, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
В России исторически минимальный уровень безработицы, заявил Путин
В России исторически минимальный уровень безработицы - сейчас ее почти нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:18
2024-05-17T12:26
россия
владимир путин
экономика
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. В России исторически минимальный уровень безработицы - сейчас ее почти нет, заявил президент России Владимир Путин."У нас сегодня, благодаря целому ряду обстоятельств и, прежде всего, конечно, экономической политике, которую проводит руководство страны, правительство, у нас исторически минимальный уровень безработицы... Ее почти нет", - сказал Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
https://ria.ru/20240514/bezrabotitsa-1945867559.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
В России исторически минимальный уровень безработицы, заявил Путин

Путин: в России почти нет безработицы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета
Президент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета
Читать ria.ru в
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. В России исторически минимальный уровень безработицы - сейчас ее почти нет, заявил президент России Владимир Путин.
«
"У нас сегодня, благодаря целому ряду обстоятельств и, прежде всего, конечно, экономической политике, которую проводит руководство страны, правительство, у нас исторически минимальный уровень безработицы... Ее почти нет", - сказал Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Решетников назвал уровень безработицы в России аномально низким
14 мая, 14:05
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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