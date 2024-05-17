https://ria.ru/20240517/putin-1946632217.html

Путин: Россия и Китай могут многое сделать в высокотехнологичных областях

Путин: Россия и Китай могут многое сделать в высокотехнологичных областях - РИА Новости, 17.05.2024

Путин: Россия и Китай могут многое сделать в высокотехнологичных областях

Россия и Китай многое могут сделать, объединяя усилия в высокотехнологичных областях, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с китайскими и... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:17

2024-05-17T12:17

2024-05-17T12:17

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китай

владимир путин

в мире

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия и Китай многое могут сделать, объединяя усилия в высокотехнологичных областях, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Он отметил, что в ближайших планах научно-прикладного сотрудничества еще много прорывных мегапроектов, которые по своему масштабу "в одиночку не под силу ни одной из стран мира". "Вместе, объединяя усилия, мы, безусловно, очень много можем сделать", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240517/putin-1946630155.html

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россия, китай, владимир путин, в мире