https://ria.ru/20240517/putin-1946631880.html

Путин: специалисты из США и Европы работают в России, несмотря на санкции

Путин: специалисты из США и Европы работают в России, несмотря на санкции - РИА Новости, 17.05.2024

Путин: специалисты из США и Европы работают в России, несмотря на санкции

Специалисты из Северной Америки и Европы приезжают и работают в РФ, несмотря на санкционную ситуацию, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:15

2024-05-17T12:15

2024-05-17T12:20

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Специалисты из Северной Америки и Европы приезжают и работают в РФ, несмотря на санкционную ситуацию, сообщил президент РФ Владимир Путин."Наши компании ищут иностранных специалистов. И, как это ни странно, несмотря на все санкционные дела, на все геополитические издержки, к нам едут на работу и из Европы, и из Северной Америки", - сказал Путин в ходе общения со студентами Харбинского политехнического университета.Он отметил, что часто у таких сотрудников заработная плата выше, чем та, которую они получали на родине."Но надо, конечно, чтобы и работодатель оценил ваши возможности и перспективы вашего развития как специалиста, но это вполне возможно", - добавил президент.Путин в эти дни находится в КНР с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян.

https://ria.ru/20240516/likhachev-1946327098.html

сша

россия

европа

северная америка

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сша, россия, европа, владимир путин, северная америка, в мире