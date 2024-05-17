https://ria.ru/20240517/putin-1946630734.html
Путин заявил о хорошей обстановке для сотрудничества с Китаем в приграничье
Путин заявил о хорошей обстановке для сотрудничества с Китаем в приграничье - РИА Новости, 17.05.2024
Путин заявил о хорошей обстановке для сотрудничества с Китаем в приграничье
Хорошая обстановка для сотрудничества создана в приграничных регионах России и Китайской народной республики, в том числе и на бытовом уровне, заявил президент... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:12
2024-05-17T12:12
2024-05-17T12:12
россия
китай
харбин
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Хорошая обстановка для сотрудничества создана в приграничных регионах России и Китайской народной республики, в том числе и на бытовом уровне, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я вчера вот с консулом разговаривал с нашим, который здесь работает. Он говорит, очень хорошая обстановка здесь в Китае и в Харбине созданы для сотрудничества на бытовом уровне", - сказал Путин в ходе общения со студентами Харбинского политехнического университета. Он заверил, что на Дальнем Востоке такая же обстановка, и это чрезвычайно важно. Люди приятны друг другу, хотят общаться, стремятся друг к другу и доверяют. "Это очень важное обстоятельство для развития сотрудничества на самом высоком уровне. У нас это есть, и это огромное преимущество перед всеми другими регионами", - подчеркнул президент. Путин в эти дни находится в КНР с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян.
https://ria.ru/20240517/vostok-1946630334.html
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россия, китай, харбин, владимир путин
Россия, Китай, Харбин, Владимир Путин
Путин заявил о хорошей обстановке для сотрудничества с Китаем в приграничье
Путин: хорошая обстановка создана в приграничных регионах России и КНР