https://ria.ru/20240517/putin-1946627626.html
Санкции подталкивают Россию к развитию ключевых направлений, заявил Путин
Санкции подталкивают Россию к развитию ключевых направлений, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Санкции подталкивают Россию к развитию ключевых направлений, заявил Путин
Россия столкнулась с трудностями из-за санкций, но они подталкивают к развитию ключевых направлений, без которых страна не может обойтись, в том числе в сфере... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:06
2024-05-17T12:06
2024-05-17T12:06
россия
владимир путин
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946362984_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_2b2b00be9cacf251e05b1f82e3e258c6.jpg
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия столкнулась с трудностями из-за санкций, но они подталкивают к развитию ключевых направлений, без которых страна не может обойтись, в том числе в сфере авиации, заявил президент России Владимир Путин. "Да, это не очень хорошо, что мы столкнулись с этими трудностями (из-за санкций - ред.), но это хорошо, потому что побуждает нас к более интенсивной работе по этому направлению... По ключевым направлениям нужно обладать собственными компетенциями, нужно по ключевым направлениям развития быть в состоянии самому производить высокотехнологичные вещи, без которых страна обойтись не может, в том числе и авиационную технику ", - сказал Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
https://ria.ru/20231016/sotrudnichestvo-1902976758.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946362984_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a91981515587d6181450fcf5f696bc49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, китай, в мире
Россия, Владимир Путин, Китай, В мире
Санкции подталкивают Россию к развитию ключевых направлений, заявил Путин
Путин: санкции подталкивают Россию к развитию, в том числе в сфере авиации
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия столкнулась с трудностями из-за санкций, но они подталкивают к развитию ключевых направлений, без которых страна не может обойтись, в том числе в сфере авиации, заявил президент России Владимир Путин.
"Да, это не очень хорошо, что мы столкнулись с этими трудностями (из-за санкций - ред.), но это хорошо, потому что побуждает нас к более интенсивной работе по этому направлению... По ключевым направлениям нужно обладать собственными компетенциями, нужно по ключевым направлениям развития быть в состоянии самому производить высокотехнологичные вещи, без которых страна обойтись не может, в том числе и авиационную технику ", - сказал Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.