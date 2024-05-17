https://ria.ru/20240517/putin-1946627626.html

Санкции подталкивают Россию к развитию ключевых направлений, заявил Путин

Санкции подталкивают Россию к развитию ключевых направлений, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024

Санкции подталкивают Россию к развитию ключевых направлений, заявил Путин

Россия столкнулась с трудностями из-за санкций, но они подталкивают к развитию ключевых направлений, без которых страна не может обойтись, в том числе в сфере... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:06

2024-05-17T12:06

2024-05-17T12:06

россия

владимир путин

китай

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946362984_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_2b2b00be9cacf251e05b1f82e3e258c6.jpg

ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия столкнулась с трудностями из-за санкций, но они подталкивают к развитию ключевых направлений, без которых страна не может обойтись, в том числе в сфере авиации, заявил президент России Владимир Путин. "Да, это не очень хорошо, что мы столкнулись с этими трудностями (из-за санкций - ред.), но это хорошо, потому что побуждает нас к более интенсивной работе по этому направлению... По ключевым направлениям нужно обладать собственными компетенциями, нужно по ключевым направлениям развития быть в состоянии самому производить высокотехнологичные вещи, без которых страна обойтись не может, в том числе и авиационную технику ", - сказал Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

https://ria.ru/20231016/sotrudnichestvo-1902976758.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, китай, в мире