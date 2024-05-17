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Санкции подталкивают Россию к развитию ключевых направлений, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
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12:06 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/putin-1946627626.html
Санкции подталкивают Россию к развитию ключевых направлений, заявил Путин
Санкции подталкивают Россию к развитию ключевых направлений, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Санкции подталкивают Россию к развитию ключевых направлений, заявил Путин
Россия столкнулась с трудностями из-за санкций, но они подталкивают к развитию ключевых направлений, без которых страна не может обойтись, в том числе в сфере... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:06
2024-05-17T12:06
россия
владимир путин
китай
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия столкнулась с трудностями из-за санкций, но они подталкивают к развитию ключевых направлений, без которых страна не может обойтись, в том числе в сфере авиации, заявил президент России Владимир Путин. "Да, это не очень хорошо, что мы столкнулись с этими трудностями (из-за санкций - ред.), но это хорошо, потому что побуждает нас к более интенсивной работе по этому направлению... По ключевым направлениям нужно обладать собственными компетенциями, нужно по ключевым направлениям развития быть в состоянии самому производить высокотехнологичные вещи, без которых страна обойтись не может, в том числе и авиационную технику ", - сказал Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
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россия, владимир путин, китай, в мире
Россия, Владимир Путин, Китай, В мире
Санкции подталкивают Россию к развитию ключевых направлений, заявил Путин

Путин: санкции подталкивают Россию к развитию, в том числе в сфере авиации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия столкнулась с трудностями из-за санкций, но они подталкивают к развитию ключевых направлений, без которых страна не может обойтись, в том числе в сфере авиации, заявил президент России Владимир Путин.
"Да, это не очень хорошо, что мы столкнулись с этими трудностями (из-за санкций - ред.), но это хорошо, потому что побуждает нас к более интенсивной работе по этому направлению... По ключевым направлениям нужно обладать собственными компетенциями, нужно по ключевым направлениям развития быть в состоянии самому производить высокотехнологичные вещи, без которых страна обойтись не может, в том числе и авиационную технику ", - сказал Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и Китая в авиастроении
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РоссияВладимир ПутинКитайВ мире
 
 
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