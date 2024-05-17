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Путин рассказал об успешном создании российско-китайского вертолета - РИА Новости, 17.05.2024
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12:03 17.05.2024 (обновлено: 13:12 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946626135.html
Путин рассказал об успешном создании российско-китайского вертолета
Путин рассказал об успешном создании российско-китайского вертолета - РИА Новости, 17.05.2024
Путин рассказал об успешном создании российско-китайского вертолета
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай достаточно успешно продвигаются в создании вертолета на базе российского тяжелого вертолета, российский... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:03
2024-05-17T13:12
россия
китай
в мире
владимир путин
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай достаточно успешно продвигаются в создании вертолета на базе российского тяжелого вертолета, российский лидер выразил уверенность, что будет создана хорошая машина."Другое направление - это у нас вертолетостроение. Наши китайские друзья в свое время обратились с предложением совместно поработать по созданию тяжелого вертолета. И по этому направлению мы двигаемся достаточно успешно, надеюсь, мы вместе создадим хорошую машину на базе нашего тяжелого вертолета", - сказал Путин во время общения с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
https://ria.ru/20240517/putin-1946627626.html
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россия, китай, в мире, владимир путин
Россия, Китай, В мире, Владимир Путин
Путин рассказал об успешном создании российско-китайского вертолета

Путин: уверен, создадим хорошую машину на базе российского тяжелого вертолета

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета. 17 мая 2024
Президент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета. 17 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета. 17 мая 2024
Читать ria.ru в
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай достаточно успешно продвигаются в создании вертолета на базе российского тяжелого вертолета, российский лидер выразил уверенность, что будет создана хорошая машина.
"Другое направление - это у нас вертолетостроение. Наши китайские друзья в свое время обратились с предложением совместно поработать по созданию тяжелого вертолета. И по этому направлению мы двигаемся достаточно успешно, надеюсь, мы вместе создадим хорошую машину на базе нашего тяжелого вертолета", - сказал Путин во время общения с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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