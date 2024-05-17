https://ria.ru/20240517/putin-1946626135.html

Путин рассказал об успешном создании российско-китайского вертолета

Путин рассказал об успешном создании российско-китайского вертолета - РИА Новости, 17.05.2024

Путин рассказал об успешном создании российско-китайского вертолета

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай достаточно успешно продвигаются в создании вертолета на базе российского тяжелого вертолета, российский... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:03

2024-05-17T12:03

2024-05-17T13:12

россия

китай

в мире

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946650859_0:0:3280:1844_1920x0_80_0_0_634f7db1e86de66f42d47e29f7502012.jpg

ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай достаточно успешно продвигаются в создании вертолета на базе российского тяжелого вертолета, российский лидер выразил уверенность, что будет создана хорошая машина."Другое направление - это у нас вертолетостроение. Наши китайские друзья в свое время обратились с предложением совместно поработать по созданию тяжелого вертолета. И по этому направлению мы двигаемся достаточно успешно, надеюсь, мы вместе создадим хорошую машину на базе нашего тяжелого вертолета", - сказал Путин во время общения с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

https://ria.ru/20240517/putin-1946627626.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, в мире, владимир путин