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Путин: Россия и Китай обеспечат подготовку кадров для совместной работы
Путин: Россия и Китай обеспечат подготовку кадров для совместной работы - РИА Новости, 17.05.2024
Путин: Россия и Китай обеспечат подготовку кадров для совместной работы
Власти России и Китайской Народной Республики поддержат процесс подготовки кадров, необходимых для совместной работы, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:51
2024-05-17T11:51
2024-05-17T11:57
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Власти России и Китайской Народной Республики поддержат процесс подготовки кадров, необходимых для совместной работы, заявил президент РФ Владимир Путин "Мы со стороны государства будем делать все, чтобы этот процесс (подготовки кадров для совместной работы - ред.) обязательно поддерживать. Потому что без наличия специалистов, в том числе и со знанием языка, двигаться в развитии всех вопросов стратегического характера просто невозможно. Этот процесс, без всякого сомнения, будет государствами с обеих сторон поддерживаться", - сказал Путин в ходе общения со студентами Харбинского политехнического университета. Путин в эти дни находится в КНР с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян.
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россия, китай, пекин, владимир путин
Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин
Путин: Россия и Китай обеспечат подготовку кадров для совместной работы
Путин: РФ и КНР обеспечат подготовку кадров для совместной международной работы