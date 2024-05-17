https://ria.ru/20240517/putin-1946621403.html

Путин рассказал о важности международной командной работы

Путин рассказал о важности международной командной работы - РИА Новости, 17.05.2024

Путин рассказал о важности международной командной работы

Для достижения успеха в различных областях очень важно уметь работать в команде, а также следовать правилу – думать не о том, как кого-то победить, а о том, как РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:47

2024-05-17T11:47

2024-05-17T11:47

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китай

владимир путин

технологии

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Для достижения успеха в различных областях очень важно уметь работать в команде, а также следовать правилу – думать не о том, как кого-то победить, а о том, как стать лучше, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время общения Путина со студентами в Харбинском политехническом университете президенту РФ был задан вопрос о том, как молодежь может углубить культурные обмены РФ и Китая, чтобы укрепить взаимопонимание, солидарность и справиться с вызовами."В сегодняшнем мире, особенно в науке, в образовании, да и вообще в экономике очень важно одно обстоятельство, которое без всяких сомнений создает конкурентные преимущества при достижении целей. Это умение работать в команде. Когда я говорил о сотрудничестве российско-китайском, в том числе в области образования, науки, техники, это объединение международных усилий, умение работать в международных командах многократно увеличивает шансы на достижение успеха", - заявил Путин.Он добавил, что молодые люди, которые думают о будущем и объединяют свои усилия, могут много добиться вместе."Очень важно следовать одному правилу - не думать, как кого-то победить, а думать, как самому стать лучше, и объединяя усилия, мы добиваемся как раз этого результата. За вами будущее. Только пожелать успехов можно. А мы вот, это касается руководителей ведомств и государств, сделаем все, чтобы создать для вас такие условия", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240517/putin-1946620179.html

https://ria.ru/20240517/sotrudnichestvo-1946612111.html

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россия, китай, владимир путин, технологии