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Путин заявил о сокращении студенческих обменов России и КНР из-за пандемии - РИА Новости, 17.05.2024
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11:20 17.05.2024 (обновлено: 11:34 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946611084.html
Путин заявил о сокращении студенческих обменов России и КНР из-за пандемии
Путин заявил о сокращении студенческих обменов России и КНР из-за пандемии - РИА Новости, 17.05.2024
Путин заявил о сокращении студенческих обменов России и КНР из-за пандемии
Определенное сокращение произошло в студенческих обменах РФ и Китая в период пандемии, но нет сомнений, что количество студентов будет расти, заявил президент... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:20
2024-05-17T11:34
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Определенное сокращение произошло в студенческих обменах РФ и Китая в период пандемии, но нет сомнений, что количество студентов будет расти, заявил президент РФ Владимир Путин."На текущий момент в России высшее образование получают порядка 50 тысяч китайских граждан. В свою очередь, в КНР учатся около 16 тысяч россиян. Это, конечно, не предел. Более того, у нас произошло определенное сокращение в период пандемии, связанное с известными обязательными санитарными ограничениями. Но я нисколько не сомневаюсь, что количество студентов, обучающихся и в России, и в Китае соответственно будет расти", - сказал он во время встречи со студентами в Харбинском политехническом университете.Путин с 16 по 17 мая находится в КНР с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян.Харбинский политехнический университет - один из ведущих высших технических учебных заведений Китая, крупный центр ключевых научно-технических разработок и инноваций. Здесь учится более 58 тысяч студентов.
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россия, китай, владимир путин, пекин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, Пекин, В мире
Путин заявил о сокращении студенческих обменов России и КНР из-за пандемии

Путин заявил о сокращении в студенческих обменах России и КНР в период пандемии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Определенное сокращение произошло в студенческих обменах РФ и Китая в период пандемии, но нет сомнений, что количество студентов будет расти, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На текущий момент в России высшее образование получают порядка 50 тысяч китайских граждан. В свою очередь, в КНР учатся около 16 тысяч россиян. Это, конечно, не предел. Более того, у нас произошло определенное сокращение в период пандемии, связанное с известными обязательными санитарными ограничениями. Но я нисколько не сомневаюсь, что количество студентов, обучающихся и в России, и в Китае соответственно будет расти", - сказал он во время встречи со студентами в Харбинском политехническом университете.
Путин с 16 по 17 мая находится в КНР с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян.
Харбинский политехнический университет - один из ведущих высших технических учебных заведений Китая, крупный центр ключевых научно-технических разработок и инноваций. Здесь учится более 58 тысяч студентов.
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