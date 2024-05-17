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В Госдуме назвали первоочередную задачу Путина во время поездки в Китай

В Госдуме назвали первоочередную задачу Путина во время поездки в Китай - РИА Новости, 17.05.2024

В Госдуме назвали первоочередную задачу Путина во время поездки в Китай

Депутат ГД Дмитрий Белик считает, что первоочередной задачей поездки президента РФ Владимира Путина в Китай было сотрудничество между КНР и РФ в области... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:03

2024-05-17T11:03

2024-05-17T11:03

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Депутат ГД Дмитрий Белик считает, что первоочередной задачей поездки президента РФ Владимира Путина в Китай было сотрудничество между КНР и РФ в области безопасности. Путин в эти дни находится в КНР с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян. "Обмен знаниями и опытом между китайскими и российскими учеными и специалистами стимулирует развитие технологий. Также первоочередной задачей поездки главы государства было сотрудничество между Китаем и Россией в области безопасности. Обе страны тесно сотрудничают в борьбе с терроризмом, киберугрозами и другими вызовами современности, что делает наше партнерство еще более значимым", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что Китай и Россия, две могущественные державы, с течением времени все больше и больше приближаются друг к другу, укрепляя свои отношения и международное сотрудничество. "Китай является крупнейшим торговым партнером России, что делает наши отношения особенно важными для обеих сторон. Обмен товарами и услугами между двумя странами продолжает расти, что способствует экономическому росту и процветанию обеих наций", - добавил парламентарий. По его мнению, сотрудничество между Китаем и Россией в области энергетики является ключевым фактором для обеспечения энергетической безопасности обеих стран. "Благодаря стратегическим договорённостям и достигнутым соглашениям, обмен энергоресурсами между Китаем и Россией продолжает устанавливать новые рекорды", - заключил Белик. Депутат добавил, что Китай и Россия имеют тесные и долговременные отношения, которые продолжают укрепляться с каждым годом. "Взаимодействие между "двумя гигантами" является ключевым фактором для обеспечения стабильности и процветания не только в наших странах, но и в мире в целом. Президент России Владимир Путин заявил, что в Китае чувствует себя, как дома. И действительно, интеграция между нашими государствами происходит настолько тесно, что и мы в России всегда будем рады китайским партнёрам, и Китай всегда готов доброжелательно принять россиян", - подчеркнул он. -0-

https://ria.ru/20240426/kitay-1942496813.html

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россия, китай, владимир путин, дмитрий белик, госдума рф, в мире