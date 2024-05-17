Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил власти Китая за бережное отношение к истории - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/putin-1946582315.html
Путин поблагодарил власти Китая за бережное отношение к истории
Путин поблагодарил власти Китая за бережное отношение к истории - РИА Новости, 17.05.2024
Путин поблагодарил власти Китая за бережное отношение к истории
Президент России Владимир Путин поблагодарил власти Китая и жителей Харбина за бережное отношение к истории. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T08:36
2024-05-17T08:36
россия
китай
харбин
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914271_0:230:3072:1958_1920x0_80_0_0_60c675e1f5ee25464779c6ed792d5a26.jpg
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил власти Китая и жителей Харбина за бережное отношение к истории. "Только что мы возложили цветы к мемориалу советским солдатам и офицерам, и хотел бы выразить большую признательность жителям, китайским властям, которые хранят память о наших воинах-освободителях и совместных страницах боевой славы, бережно относятся к общему историческому, культурному и духовному наследию", - сказал он на церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
россия
китай
харбин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914271_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd36be67dc01a33b1cc68d814d5be7f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, харбин, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Харбин, Владимир Путин, В мире
Путин поблагодарил власти Китая за бережное отношение к истории

Путин поблагодарил Китай и жителей Харбина за бережное отношение к истории

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил власти Китая и жителей Харбина за бережное отношение к истории.
"Только что мы возложили цветы к мемориалу советским солдатам и офицерам, и хотел бы выразить большую признательность жителям, китайским властям, которые хранят память о наших воинах-освободителях и совместных страницах боевой славы, бережно относятся к общему историческому, культурному и духовному наследию", - сказал он на церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Больше чем Украина и Тайвань: Путин вновь летит в Китай
15 мая, 08:00
 
РоссияКитайХарбинВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала