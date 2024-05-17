https://ria.ru/20240517/putin-1946582315.html
Путин поблагодарил власти Китая за бережное отношение к истории
Путин поблагодарил власти Китая за бережное отношение к истории - РИА Новости, 17.05.2024
Путин поблагодарил власти Китая за бережное отношение к истории
Президент России Владимир Путин поблагодарил власти Китая и жителей Харбина за бережное отношение к истории. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T08:36
2024-05-17T08:36
2024-05-17T08:36
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил власти Китая и жителей Харбина за бережное отношение к истории. "Только что мы возложили цветы к мемориалу советским солдатам и офицерам, и хотел бы выразить большую признательность жителям, китайским властям, которые хранят память о наших воинах-освободителях и совместных страницах боевой славы, бережно относятся к общему историческому, культурному и духовному наследию", - сказал он на церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
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россия, китай, харбин, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Харбин, Владимир Путин, В мире
Путин поблагодарил власти Китая за бережное отношение к истории
Путин поблагодарил Китай и жителей Харбина за бережное отношение к истории