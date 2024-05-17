https://ria.ru/20240517/putin-1946580833.html

Россия готова предоставлять китайским инвесторам льготы, заявил Путин

Россия готова предоставлять китайским инвесторам льготы, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024

Россия готова предоставлять китайским инвесторам льготы, заявил Путин

Россия поддерживает настрой Китая на локализацию производств на ее территории и готова предоставлять инвесторам льготы, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T08:16

2024-05-17T08:16

2024-05-17T08:40

россия

китай

в мире

владимир путин

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия поддерживает настрой Китая на локализацию производств на ее территории и готова предоставлять инвесторам льготы, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии восьмого российско-китайского ЭКСПО."Масштабные совместные проекты реализуются и в области промышленной кооперации, активно выходят на российский рынок китайские автоконцерны, продвигаются программы создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта, тяжёлого гражданского вертолёта. Подчеркну, Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производства на нашей территории - готова предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам", - сказал Путин.Он добавил, что в условиях, когда мир стоит на пороге следующей технологической революции, России и Китаю необходимо последовательно развивать кооперацию в области высоких технологий и инноваций, объединять научные и исследовательские потенциалы."Это необходимо, чтобы уверенно занимать лидерские позиции, повышать конкурентоспособность России, Китая и мировой экономики завтрашнего дня", - заявил российский лидер.

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946116887.html

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россия, китай, в мире, владимир путин