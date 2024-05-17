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Россия готова предоставлять китайским инвесторам льготы, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
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08:16 17.05.2024 (обновлено: 08:40 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946580833.html
Россия готова предоставлять китайским инвесторам льготы, заявил Путин
Россия готова предоставлять китайским инвесторам льготы, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Россия готова предоставлять китайским инвесторам льготы, заявил Путин
Россия поддерживает настрой Китая на локализацию производств на ее территории и готова предоставлять инвесторам льготы, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T08:16
2024-05-17T08:40
россия
китай
в мире
владимир путин
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия поддерживает настрой Китая на локализацию производств на ее территории и готова предоставлять инвесторам льготы, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии восьмого российско-китайского ЭКСПО."Масштабные совместные проекты реализуются и в области промышленной кооперации, активно выходят на российский рынок китайские автоконцерны, продвигаются программы создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта, тяжёлого гражданского вертолёта. Подчеркну, Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производства на нашей территории - готова предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам", - сказал Путин.Он добавил, что в условиях, когда мир стоит на пороге следующей технологической революции, России и Китаю необходимо последовательно развивать кооперацию в области высоких технологий и инноваций, объединять научные и исследовательские потенциалы."Это необходимо, чтобы уверенно занимать лидерские позиции, повышать конкурентоспособность России, Китая и мировой экономики завтрашнего дня", - заявил российский лидер.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946116887.html
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россия, китай, в мире, владимир путин
Россия, Китай, В мире, Владимир Путин
Россия готова предоставлять китайским инвесторам льготы, заявил Путин

Путин: Москва поддерживает настрой Китая на локализацию производств в России

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМальчик держит российский и китайский флаги
Мальчик держит российский и китайский флаги - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Мальчик держит российский и китайский флаги. Архивное фото
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия поддерживает настрой Китая на локализацию производств на ее территории и готова предоставлять инвесторам льготы, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии восьмого российско-китайского ЭКСПО.
"Масштабные совместные проекты реализуются и в области промышленной кооперации, активно выходят на российский рынок китайские автоконцерны, продвигаются программы создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта, тяжёлого гражданского вертолёта. Подчеркну, Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производства на нашей территории - готова предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам", - сказал Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Больше чем Украина и Тайвань: Путин вновь летит в Китай
15 мая, 08:00
Он добавил, что в условиях, когда мир стоит на пороге следующей технологической революции, России и Китаю необходимо последовательно развивать кооперацию в области высоких технологий и инноваций, объединять научные и исследовательские потенциалы.
"Это необходимо, чтобы уверенно занимать лидерские позиции, повышать конкурентоспособность России, Китая и мировой экономики завтрашнего дня", - заявил российский лидер.
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