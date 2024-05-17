https://ria.ru/20240517/putin-1946580628.html

Путин: партнерство России и Китая повышает уровень благосостояния народов

Путин: партнерство России и Китая повышает уровень благосостояния народов - РИА Новости, 17.05.2024

Путин: партнерство России и Китая повышает уровень благосостояния народов

Партнерство России и Китая надёжно обеспечивает энергетическую безопасность, повышает уровень благосостояния народов двух стран, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T08:13

2024-05-17T08:13

2024-05-17T08:22

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китай

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в мире

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Партнерство России и Китая надёжно обеспечивает энергетическую безопасность, повышает уровень благосостояния народов двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин."Российско-китайское неразрывное партнерство напрямую способствует росту экономик обеих стран, надежно обеспечивает энергетическую безопасность, стимулирует создание новых производств и высокооплачиваемых рабочих мест, повышает благосостояние и качество жизни наших граждан", - сказал Путин в ходе открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества в Харбине.

https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946116887.html

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россия, китай, владимир путин, в мире