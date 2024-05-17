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Боец рассказал, как ВСУ превратили харьковскую психбольницу в опорный пункт - РИА Новости, 17.05.2024
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11:49 17.05.2024 (обновлено: 12:21 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/punkt-1946622084.html
Боец рассказал, как ВСУ превратили харьковскую психбольницу в опорный пункт
Боец рассказал, как ВСУ превратили харьковскую психбольницу в опорный пункт - РИА Новости, 17.05.2024
Боец рассказал, как ВСУ превратили харьковскую психбольницу в опорный пункт
Украинские военные превратили здание Харьковской областной психиатрической больницы в селе Стрелечья в опорный пункт, а при отходе уничтожили здание, рассказал... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:49
2024-05-17T12:21
в мире
россия
харьковская область
специальная военная операция на украине
украина
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 мая - РИА Новости. Украинские военные превратили здание Харьковской областной психиатрической больницы в селе Стрелечья в опорный пункт, а при отходе уничтожили здание, рассказал РИА Новости мотострелок группировки "Север" с позывным "Хантер", участвовавший в освобождении этого населенного пункта. Об освобождении села Стрелечья группировкой войск "Север" Минобороны РФ сообщило 11 мая. "Хантер" рассказал, что украинские военные разместили в больнице склады с боеприпасами и продовольствием, там также находились спальные места для личного состава. "Противник отступал от своего опорного пункта, располагавшегося в этой больнице. Прирученные на тот момент противником кошки и собаки были оставлены в убежище, в котором складывалось оружие, а оружие подорвали при помощи переносных газовых баллонов. Все животные погибли", - сказал "Хантер". По его словам, в здании сохранились укрепления и бойницы с мешками с песком. "Хантер" напомнил, что это здание не в первый раз используют для военных целей. Когда в ноябре 1941 года немецкие захватчики оккупировали село Стрелечья, они разграбили продовольственные запасы психиатрической больницы, а позднее туда прибыл отряд гитлеровцев, которые, согласно историческим справкам, убили всех врачей и больных. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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в мире, россия, харьковская область, украина
В мире, Россия, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, Украина
Боец рассказал, как ВСУ превратили харьковскую психбольницу в опорный пункт

Боец "Хантер": ВСУ превратили психбольницу в селе Стрелечья в опорный пункт

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 мая - РИА Новости. Украинские военные превратили здание Харьковской областной психиатрической больницы в селе Стрелечья в опорный пункт, а при отходе уничтожили здание, рассказал РИА Новости мотострелок группировки "Север" с позывным "Хантер", участвовавший в освобождении этого населенного пункта.
Об освобождении села Стрелечья группировкой войск "Север" Минобороны РФ сообщило 11 мая.
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"Хантер" рассказал, что украинские военные разместили в больнице склады с боеприпасами и продовольствием, там также находились спальные места для личного состава.
«
"Противник отступал от своего опорного пункта, располагавшегося в этой больнице. Прирученные на тот момент противником кошки и собаки были оставлены в убежище, в котором складывалось оружие, а оружие подорвали при помощи переносных газовых баллонов. Все животные погибли", - сказал "Хантер".
По его словам, в здании сохранились укрепления и бойницы с мешками с песком.
"Хантер" напомнил, что это здание не в первый раз используют для военных целей. Когда в ноябре 1941 года немецкие захватчики оккупировали село Стрелечья, они разграбили продовольственные запасы психиатрической больницы, а позднее туда прибыл отряд гитлеровцев, которые, согласно историческим справкам, убили всех врачей и больных.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.
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